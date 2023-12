Pravo je čudo da je Hajduk prvi, ako se zna pravo stanje stvari

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk zaista može žaliti što nije osvojio sva tri boda protiv Lokomotive. Momčad koja pretendira na osvajanje naslova prvaka trebala je riješiti Lokomotivu superiorno i odlučno. No, unatoč sjajnoj seriji od šest pobjeda Hajdukova slika protiv Lokosa bila je mutna. U utrci s Dinamom i Rijekom dva neosvojena boda iz Kranjčevićeve mogla bi bolno nedostajati, a sigurni smo da ta činjenica već i sada boli…

Ogolimo stvari do kosti, Hajduk je do dvoboja s Lokomotivom imao sjajnu seriju pobjeda, no sve su one dosegnute u ne baš naročitim partijama, tek je Hajduk u zadnjoj domaćoj utakmici protiv Gorice nešto blistao. I morao je doći kraj lijepom nizu.

Nije tajna, Mislav Karoglan je pristalica kontroliranog nogometa, s čvrstom obranom. Njegova postava nalikuje na nekdašnje talijanske momčadi čiji je temelj bila obrana. Uostalom, u Italiji i danas govore da „prvenstva osvajaju obrane„.

Stalo je Karoglanovo čudo

I s te strane Karoglan je učinio čudo, za razliku od svog prethodnika Ivana Leke. Koji je dugo lutao i formacijski i taktički i kadrovski. Lekina smjena nije bila iznenađenje, jer doista je mnogo toga uprskao. Ali, Karoglanov povratak bio je iznenađujuć. Međutim, bio je dobro odabran.

Karoglan se, navlas isto kao Leko, suočava s deficitarnim kadrom nešto kvalitetnijih igrača. Zna se dobro tko je u Hajduk fantastičan, tko je dobar, kao i koji igrači nsu u rangu Hajduka. Bolje rečeno, koji igrači nisu sposobni nositi teret i doslovce imperativ osvajanja naslova prvaka. To se tako dobro dalo vidjeti u srazu splitske momčadi protiv Lokomotive.

Ovo prvenstvo je baš specifično. Naše tri najbolje momčadi muče se protiv kud i kamo slabijih suparnika, pa evo nam recentnog primjera kako je Dinamo na jedvite jade dobio Rudeš. Hajduk je već toliko puta kiksao da je baš nevjerojatno da je još uvijek prvi na ljestvici.

Hajduk i dalje prvi uoči derbija

Mnogi ovu pojavu tumače srozavanjem igračke kvalitete u Dinamu, Hajduku, možda i Rijeci. I nisu u krivu. No, napredovale su ostale momčadi, neke su postale bolje, druge goropadne, treće čvršće. I kao nikad prije prvenstvo se neće odlučivati u derbijima, nego u „malim„ utakmicama.









Hajduk je tako prije gostovanja u Maksimiru (17. prosinac) sam sebi odrezao krila. Izostala pobjeda protiv Lokomotive teško je upozorenje. Da nije sve tako idealno kao što se činilo u prošlih nekoliko tjedana. Gužva na vrhu je nikad gušća, sve se može promijeniti u utakmicu-dvije.

Očito je da Hajduku u kadru nedostaje najmanje dva igrača iznadprosječne vrijednosti, i za HNL i za Hajduk. Oslanjati se na duže vrijeme samo na Livaju ili Sahitija, da o indisponiranom Krovinoviću i ne govorimo – ne jamči ništa. Kamoli osvajanje naslova prvaka.

Protiv Lokomotive najbolji Hajdukov čovjek bio je vratar Lučić. Nije to ugodan podatak za Hajdukovu struku.

Ne, nije Hajduk uopće bez lijepih šansi da se ipak domogne trona. Ponajprije iz razloga što se i Dinamo jako muči. Nikako da pronađe pravu formu, a u mnogim utakmicama doslovce se spašavao u sudačkoj nadoknadi. Pitanje je i koliko Rijeka ima snage za utrku na duge staze.

Zato će od presudne važnosti biti sljedeći prijelazni rok. Tu je Dinamo u prednosti zbog financijske moći. A Hajduku isto trebaju pojačanja. Na domaćem tržištu teško će ih naći. Pa će sportski direktor Litvanac Mindaugas Nikoličius posegnuti zacijelo prema inozemnom tržištu.

Uskoro bi trebala stići i odšteta od Tottenhama za Vuškovića pa bi se moglo nabaviti nešto kvalitetnije, time i skuplje. A ne kao dosad posezati za igračima bez ugovora i odštete. Takvi Hajduku nisu donijeli baš koristi posljednjih godina.