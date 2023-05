‘PRAVI RASPAD U DINAMU POČEO JE KAD JE ADEMI OTIŠAO’! Šimić se otvorio: ‘Ma nešto se moralo hitno učiniti, a onda je došao rođeni pobjednik’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svojim gestikulacijama, mimikom i nadasve osmijehom novi član Dinamove uprave Dario Šimić plijenio je pojavom na obilježavanju dana Svetog Josipa radnika, na prigodno priređenoj misi na stadionu Nogometnog kluba Sesvete. Dario Šimić i započeo je s igranjem nogometa u Sesvetama, samo se na trenutak vratio kući…

Brojni znatiželjnici željeli su čuti Šimićeva razmišljanja dan nakon utakmice u Splitu protiv Hajduka (0:0), no zanimale su ih i njegova razmišljanja sada nakon što je zagrebački klub i teoretski osigurao naslov prvaka.

„Da, bila je to turbulentna sezona, s tri trenera, ispalo je na kraju sve uvjerljivo, ali moglo je biti i drugačije. Mislim da smo dobro reagirali, ja sam osobno upravi sugerirao Bišćana za trenera, ali s Igorom nisam o tome popričao niti riječ prije negoli smo se dogovorili zajedno da ga kontaktiramo”, rekao je Dario Šimić.





‘Bišćan je rođeni pobjednik’

Potom je rekao zašto misli da je Bišćan bio dobar izbor:

„On je rođeni pobjednik, i kao igrač, kao trener, pa i u tenisu se baca na pod, sve da bi dobio meč. On je pravi sportaš. Pritom, relativno mlad a iskusan, bavio se ovim poslom u mnogim klubovima, ali i u reprezentaciji. Ima veliko iskustvo. No, to ne znači da nam je dovoljan samo dobar trener. Morati ćemo i osnažiti i osvježiti momčad. Računam da ćemo morati dovesti od pet do osam novih igrača„.

Povela se priča i o Anti Čačiću. Šimić je sam istaknuo kako nema ništa protiv Čačića, ali „da je bilo očito da je momčad upala u energetsku krizu i da se pojavio strah od kompromitiranja šansi za osvajanje naslova prvaka„.

Kada se sad pogleda unatrag Dinamo je imao baš turbulentnu sezonu. Koju je počeo sa Željkom Kopićem kao trenerom, njega je naslijedio Čačić s kojim su zabilježeni naši antologijski europski nastupi, napose onaj pobjedonosni protiv Chelseaja„.

Šimić je pričao…

”Treba to sagledati u kontekstu spleta okolnosti. Dobro, otišao je Oršić i osjetilo se to. No, pravi raspad je uslijedio kada je otišao Ademi. On je za nas bio neprocjenjiv, u moralnom, energetskom, igračkom smislu. Kada ode vođa morate nešto promijeniti, nešto svježe što uzdrma igrače. Jer, u onoj situaciji i igrači su počeli osjećati nervozu, nešto se moralo promijeniti„.









Povela se priča i o stadionu. Uz Šimićev zaključak kako će se stadion sigurno graditi postavilo se i pitanje gdje će Dinamom igrati za vrijeme gradnje novog stadiona. U opciji su Kranjčevićeva i stadion u Sesvetama.

”Moje je mišljenje da oba ta stadiona treba urediti, dotjerati i licencirati, tu nema razlike u važnosti„.

Pokušali smo od Šimića saznati mišljenje s kojim bi kapacitetom novog stadiona grad Zagreb mogao biti zadovoljan.









“Stadion visoke komforne kategorije s 30 tisuća sjedećih mjesta bio bi idealan”.

Tu nas je malo iznenadio, u Zagrebu su još prije pedesetak godine tribine znale primati i po 60 tisuća ljudi.