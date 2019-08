PRATITE UŽIVO ŽDRIJEB LIGE PRVAKA: Bjelica želi Real, a velikani Dinamo!

Od 18 sati na rasporedu je ždrijeb za Ligu prvaka, a među 32 kluba naći će se i zagrebački Dinamo, koji se nakon tri godine vraća u najjače nogometno klupsko natjecanje.

Prijenos možete pratiti na UEFA-inoj službenoj stranici i YouTube kanalu, a tekstualni prijenos na našem portalu.

Skupina A: PSG,

Skupina B: Bayern Munchen,

Skupina C: Manchester City,

Skupina D: Juventus,

Skupine E: Liverpool,

Skupina F: Barcelona,

Skupina G: Zenit,

Skupina H: Chelsea,

U ždrijebu Dinamo ne može izvući Lyon, Bayer, Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valenciju i Inter.

U istoj skupini ne mogu se naći predstavnici istih zemalja, a u posebnoj su kategoriji ruski Zenit i ukrajinski Šahtar koji zbog političke situacije moraju biti razdvojeni u grupnoj fazi.

⏳ The countdown is on!

How are you feeling ahead of the #UCLdraw?

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 29 August 2019