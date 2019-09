PPD ZAGREB I NEXE OSTALI BEZ BODOVA: Ukrajinci pobijedili prvake Europe

Hrvatski klubovi nisu imali sreće u drugome kolu SEHA rukometne lige. I Nexe i PPD Zagreb upisali su poraze.

PPD Zagreb je imao nezahvalan zadatak poraziti aktulane viceprvake Europe, mađarski Telekom Veszprem u gostima. Ekipa koja je jedna od prvih favorita za osvajanje Lige prvaka lako se obračunala s prvacima Hrvatske – završilo je 36:28. Na poluvremenu se činilo kako Zagreb ima šanse zaprijetiti Veszpremu, bilo je ugodnih -2 na poluvremenu. Međutim tada se mađarski gigant probudio te preokrenuo utakmicu. Završilo je -8, koji nisu realno stanje na terenu. Najbolji u redovima Zagreba bio je Matej Hristić, dok su Veszprem predvodili Manuel Štrlek te Blaž Blagotinšek s po 5 pogodaka.

Brilliant Dejan Manaskov shined on the court in @telekomveszprem‘s win! Check out one of his attraction 👇😎🤩 #SEHALeague #Gazprom #experiencehandball pic.twitter.com/7Sm9S5s7Gn

— SEHA-GAZPROM LEAGUE (@SEHALeague) 7 September 2019