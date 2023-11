Poznatom nogometašu rodila dijete i dala mu da spava s drugim djevojkama, a onda drama

Autor: Dnevno.hr/KIR

Brazilska manekenka Bruna Biancardi objavila je na društvenim mrežama kraj svoje ljubavne veze sa slavnim brazilskim nogometašem Neymarom. Ne bi to bilo čudno samo po sebi da ovakva objava ne dolazi nekih mjesec dana od rođenja njihove kćeri. Iako Biancardi nije službeno navela razlog za rastanak, isti se lako može naslutiti.

Njihova ljubavna veza bila je turbulentna od samog početka. Par je često punio medijske stupce, a nagađa se da je Neymar prevario manekenku u periodu doj je bila trudna, a potom se i javno ispričavao putem društvenih mreža. I Biancardi se naizgled pomirila s Neymarom i oprostila mu nevjeru, ali čini se samo kako bi imala potreban mir za porod.





“Bru, već sam se ispričao za svoje pogreške, ali osjećam potrebu da to napravim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga isprika treba biti javna. Ne mogu se zamisliti bez tebe i ne znam hoće li ovo donijeti rezultat, ali želim da budeš sigurna da hoću probati. Naš cilj će prevagnuti, naša ljubav prema djetetu će pobijediti, naša ljubav koju imamo jedno prema drugom će nas ojačati”, napisao je tada Neymar.

Javna objava

“Ovo je privatna stvar, ali kako me se stalno povezuje s raznim vijestima i šale se na moj račun na svakodnevnoj bazi, moram vas obavijestiti da više nisam u vezi ni sa kim. Mi smo roditelji od Mavie i to je jedini razlog naše povezanosti. Ne želim da me se više povezuje s takvim vijestima. Puno vam hvala”, napisala je Biancardi u svojoj objavi na Instagramu.

Medijski se nagađalo da je Neymar lijepu Brunu prevario u nekoliko navrata, a čak je i poslije rođenja Mavie uhvaćen u zagrljaju s dvije djevojke na jednoj zabavi.

A njemački tabloid Sport Bild je čak pisao o posebnoj seksualnoj klauzuli između para koja je navodno Neymaru dozvoljavala flert i seks s drugim djevojkama.

Previše je švrljao?

Neymar je prije nekoliko mjeseci uhvaćen prvi put u prevari, priznao je što je učinio te se u emotivnoj poruci ispričao djevojci.

Posljednji put kad je Neymar prevario svoju partnericu, navodno je onaj koji joj je prelio čašu. Dogodilo se to na zabavi 28. listopada u njegovoj vili u Mangaratibi u blizini Rio de Janeira.

Čini se da Bruna više nije imala strpljenja za njegovo ponašanje.