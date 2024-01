Poznatom Hrvatu dogodila se velika obiteljska tragedija: Iz Beograda je jurio na frontu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bilo je to 2019. godine. Vaterpolsku utakmicu u Beogradu, na čuvenom Tašmajdanu igrali su Srbija i Hrvatska. I prije početka utakmica dogodilo se nešto nevjerojatno, zapanjujuće, čak i nadahnjujuće. Dok se uoči utakmice intonirala hrvatska himna “Lijepa naša” ne samo da se s tribina plivališta na Tašmajdanu nije čuo gotovo nijedan zvižduk, već su nakon himne srpski navijači zapljeskali Hrvatima.

Kako i zašto se to uopće dogodilo? Do tada je na svim utakmicama, pa i na vaterpolskim, srpskih i hrvatskih suparnika na intoniranje himne gostujuće momčadi bio pravi pakao…

Odgovor je baš jednostavan, samo hoćemo li ga sami sebi priznati. A junak priče je naš izbornik Ivica Tucak, ali i tadašnji srpski trener reprezentacije Dejan Savić. Obojica su veliki ljudi i samo oni su bili zaslužni za ovu ljepotu ambijenta na beogradskom Tašmajdanu, jer oni su svojim ponašanjem pokazali što bi sport morao biti i kako ga doživljavaju i tretiraju.

Veliki Tucak i njegovi rezultati

Sjetite se njihovih zagrljaja nakon finalnih antologijskih utakmica. Dugo su nakon tih dvoboja, a bilo je žuči, nesreće i osjećaja sudačke nepravde, stajali zagrljeni, šaptali si na uho, ma i plakali. Ali su pokazali da u sportu ne smije biti mržnje. Uostalom, jedni i drugi od sporta žive, i rušiti sport je doslovce samoubilački nagon kod onog koji se misli zvati sportašem.

Sjetite se scene… Ivica Tucak dolazi do Dejana Savića, grli ga i čestita mu na zlatu. To je bilo nakon finala Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. Hrvatska je izgubila tada. Srpski izbornik Dejan Savić vratio mu je nakon velike hrvatske pobjede u Budimpešti u polufinalu svjetske smotre, priznavši da su tada Hrvati bili bolji. U zagrljaju su kratko razgovarali, a hrvatski izbornik otkrio je što mu je Savić rekao.

“Poželio mi je sreću u finalu. Popit ćemo bocu vina, ali nakon finala”, rekao je Tucak, inače hrvatski branitelj i čovjek koji je nesretnim slučajem izgubio ono što je najvrjednije. Dijete, kćerkicu.

Tragedija i neka nova karijera

“Zadržite se još malo uz ekrane, a evo i zašto. Pogledajte kakvi su ovo pametni, razboriti, dobri ljudi i veliki sportaši. Savić je uz osmijeh pružio ruku hrvatskom izborniku svjestan da su ovaj put bili bolji od nas”, rekao je tada komentar RTS-a, koji je i sam pomogao za budućnost odnosa u ovom sportu, i taj komentator je zaslužan za ovo što se tada dogodilo u Beogradu.









Život je jednostavan s mudrim ljudima, lijep, svrsishodan. Velikosrpska agresija koja nas je zadesila jedna je strana medalje hrvatsko-srpskih odnosa, a dva mudra čovjeka, Ivica Tucak i Dejan Savić su druga, ljepša strana tih odnosa.

Takvi se ljudi brinu da nam djeca odrastu bez mržnje i u miru i neka svatko voli svoje i poštuje tuđe. Jednostavna tajna koju sebični pogaze. Samo toliko, svaka čast džentlmeni, naklon do poda Ivici Tucku i Dejanu Saviću. Oni mijenjaju svijet na bolje.

Osvojio Euro u Splitu

Ivica Tucak i danas je trener hrvatske reprezentacije. Dejan Savić više odavno nije. Kada govorimo o našem vaterpolskom izborniku bez krzmanja možemo reći da nema osebujnije sportske pojave u nas. Čovjek je to koji je doživio divne trenutke u sportskoj karijeri, životu, ali i morao je preživjeti događaje koje bi slomile svakoga. Ivica Tucak doživio je bol koju je, kako je i sam priznao, nemoguće opisati.









Tucak i njegova supruga na žalost doživjeli su najgore što se roditeljima može dogoditi, izgubili su trogodišnju kćer koja je stradala ispod jednog aparata za igračke u šibenskom kafiću.

“To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu. Samo oni koji su tako što proživjeli, znaju o čemu pričam. Osjećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovjek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovjek može doživjeti. Prošlo je dosta vremena, ali dan danas to ne mogu u potpunosti osvijestiti, zašto se to moralo dogoditi”, njegove su riječi.

Bio je hrvatski branitelj

Ivica Tucak bio je i hrvatski branitelj, s puškom u ruci branio je svoj Šibenik. A znate li otkuda je došao u postrojbu hrvatske vojske? Iz Vaterpolskog kluba Crvena zvezda 1991. godine. Tucak je 1990. godine potpisao veliki četverogodišnji ugovor sa Zvezdom, da bi početkom agresije na Hrvatsku napustio Srbiju i nikad za time nije zažalio.

“Kronologija je vrlo jednostavna, prije rata sam potpisao za Zvezdu, na poziv mog trenera u reprezentaciji Jugoslavije Nikole Stamenića. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije i je napravila veliki tim. Otišao sam sa željom da napravim iskorak u svojoj karijeri. Ali, rat je sve prekinuo i nakon godinu dana, 1991. godine u svibnju sam napustio Srbiju. Vratio sam se u Šibenik, tada sam bio tu tijekom ljeta, kasnije sam otišao u Švicarsku, a onda sam se opet vratio. Onda sam sudjelovao u ratu i na to sam ponosan. Ne, nikad nisam navijao za Zvezdu, ali sam se tamo divno osjećao. Bile su to lude godine, raskinuo sam četverogodišnji ugovor, koji je bio sjajan, ali nisam se dvoumio i morao sam se vratiti. Mogao sam riješiti život, ali sam se vratio kući kod svojih roditelja”, rekao je Tucak.

Njegove riječi, napose kada ga pitaju prijateljstvu sa srpskim trenerom Dejanom Savićem diraju dušu:

”Volim Hrvatsku iznad svega, rekao sam to milijun puta. To je moja domovina, obožavam je, to je vrh, ali ja ne mogu nekoga ne voljeti samo zato što je iz Srbije ili ne znam odakle. Ponosan sam što sam prijatelj s Dejanom Savićem. Smatram da je riječ o savršenom gospodinu, živi isti način života kao i ja, veliki smo prijatelji. Zašto se ne bi slagali, ja volim njega koji voli svoju Srbiju isto onako kako ja volim svoju Hrvatsku. U bliskoj prošlosti dogodilo se to što se dogodilo, znam da su u vrijeme rata mnogi doživjeli tragedije i izgubili drage ljude. Uvažavam sve to i prihvaćam ali zaista mislim kako je došlo vrijeme da počnemo živjeti normalno”.