Poznatog Hrvata optužuju da ‘drma’ iz pozadine, a pamti se i rat sa prekriženom zvijezdom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neki ga vole nazivati apsolutnim gazdom hrvatskog rukometa. Drugi tvrde da je istinska “siva eminencija” u rukometnoj vlasti, iako obnaša dužnost tek dopredsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Ima i onih koji tvrde da je njegova uloga u našem rukometu prenaglašena i predimenzionirana. Pa, gdje je tu istina?

Zoran Gobac, a ima onih koji ga uspoređuju sa Zdravkom Mamićem, ti pokušavaju na ovaj način opisati značenje Gobca u rukometu s usporedbom nekdašnjeg utjecaja Mamića u nogometu, zaista je neizbježan lik u svim rukometnim okolnostima u nas. Za razliku od spomenutog Mamića koji se sam uništavao učestalim i neobuzdanim istupima u javnosti Zorana Gobca nikad nitko nije vidio unezvjerenog, kamoli pred novinarima. Očito dobar taktičar sve je svoje poteze vodio iz sjene. Jasno, bilo je i pogodaka i promašaja.

Kako nas je rukomet jedno dobro i dugo vrijeme navikavao na uspjehe i slavlja, napose reprezentacija, a prije tridesetak godina i Zagreb, tako je i Zoran Gobac sigurno imao ulogu u tim danima. No, njegova glavna rola u ovome sportu ističe se najčešće kada stvari krenu po zlu.

Sudjelovao u dizanju Zagreba

Usput je Zoran Gobac stvarao impresivnu poslovnu karijeru, no to nije tema ove priča. Kao čelni čovjek Zagreba dokazao se Gobac, bio je baš spretan u manevriranju i od ovoga kluba napravio je pijedesetal našeg rukometa. Pritom je Zagreb redom lomio konkurenciju, koji god bi se klub pojavio i zaprijetio dominaciji ovoga kluba – ubrzo bi se urušio i nestao sa scene.

Imali su prigodu prekinuti Zagrebovu dominaciju i Metković i Split i Našice, svojevremeno i drugi zagrebački klub Medveščak. Svi su doslovce propali u tim pokušajima i kasnije gotovo “nestali”.

Stvari idu toliko daleko da se govori kako desetljećima Gobac odabire izbornike, igrače, funkcionere… Pa i predsjednike Saveza. Ima svoju rukometnu oporbu koja je opet tiha. Jer, kao i ona politička, ide s onom našom starom „ne bi se štel previše zamjerit„. No, Zoran Gobac o tome nikad ni da zucne.

Sa Zagrebom osvojio dva naslova prvaka Europe

Vele da je početkom devedesetih godina iskoristio povoljnu političku klimu i to iskoristio za ojačavanje svoje uloge u rukometu. Inače, još 1982. godine preuzeo je RK Zagreb koji se u to vrijeme borio da ne ispadne iz Treće lige. Tada je govorio da će Zagreb jednoga dana postati prvak Europe.









Tehnički direktor Zagreba bio je do 1991. godine kada su u klub doveli profesionalne ljude. Kada se dokazao u Zagrebu 1992. godine nudili su mu da preuzme poziciju direktora Dinama, ali je ponudu odbio jer je htio da nogometni Dinamo i rukometni Zagreb budu isto sportsko društvo, no nije naišao na istomišljenike.

Pa, nabrojimo redom u čemu je sudjelovao Zoran Gobac. Sa Zagrebom je osvojio dva naslova prvaka Europe, sve naslove prvaka Hrvatske… s reprezentacijom ima sjajne rezultate – dva olimpijska zlata, svjetsko zlato, dva svjetska srebra, europsko srebro, broncu… Najčešće se „krio„ iza naziva poput „glavni menedžer„, ili „koordinator„, ili, pak, dopredsjednik. No, vukao je konce.

Červar napao Gobca

Potom slušamo zaključke koje ne možemo pojmiti. Da on sam bira trenere i igrače, da svi ispadaju iz igre ako ne igraju njegovu igru. Je li to baš uistinu tako? To znaju samo oni koji su duboko u rukometu. Poput našeg legendarnog Line Červara. Koji je kao izbornik osvojio i svjetsko i olimpijsko zlato. Kada je Červar prije nešto više od godinu dana bio maknut iz Saveza ogorčeno je progovorio. I tako otkrio ono što se po kuloarima priča.

”Gobac me smijenio zato što misli da je otac rukometa! Mislio je da sam mu ja opasnost! A ja nisam nikome opasnost. Ja se bavim rukometom, pišem stručne stvari, nemam nikakve ambicije”, govorio je.

Prekrižio Vujovića

Samo, stoji jedna stvar. Sam Červar se godinama nije micao od Gobca. Da se Gobca ipak o bitnome pita potvrdio je isto prije godina, po svoj ustoličenju, sadašnji rukometni izbornik Goran Perkovac. Kada je kazao:

“Zorana izuzetno cijenim zbog onog što je napravio i siguran sam da rukomet ne bi bio na ovoj razini na kojoj je sada bez njega. A svi koji radimo, radimo i greške, pa tako i on”.

Za kraj, Gobac u rijetkim javnim istupima potvrdi nekako svoju moć. Zadnje što je rekao jest: “Veselin Vujović nikad neće biti izbornik hrvatske reprezentacije. Imamo mi dobrih trenera”.

Nedodirljivi Zoran Gobac.