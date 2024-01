Poznatog Hrvata Mamić je žestoko ucijenio, teški brak i jedan porok odnio mu karijeru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Priča o bivšem nogometašu Dinama, a prošao je nezapaženo kroz još nešto klubova, prepuna je osim nedorečenosti i nesretnih okolnosti koje su sputala ovoga sportaša. Za mnoge od tih okolnosti, nažalost, i sam je krivac. Njegova karijera nije ni približno bila toliko berićetna koliko je mogla biti. Imao je sve, figuru, snagu, nadarenost, no drag mu je bio i nesportski život, tu leži glavni problem…

Da, govorimo o Dini Drpiću.

Opet, ako ćemo o njegovoj popularnosti nije mu je nedostajalo. Osim tračeva i priča koji idu uz takve likove činjenica jest da ga je brak s Nives Zeljković lansirao u orbitu žutih medija, a kako je volio i kockati, to su se mnogi naslađivali s tim njegovim porokom. Umjesto da su mu, primjerice, probali pomoći. Sve skupa, njegova priča nije ispala tako slavna kakva je mogla ispasti.

Trebao biti među najboljima

Dino Drpić debitirao je u prvoj momčadi Dinama još 2000. godine u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kada ga je tadašnji trener Dinama Marijan Vlak kao 19-godišnjaka gurnuo u momčad na utakmici protiv čuvenig Milana. Često se govorilo da je jako talentiran, igrao je za mladu reprezentaciju Hrvatske. Iako je Miroslav Blažević rekao kako je Drpić jedan od najboljih obrambenih igrača koje je ikada vidio, ništa od toga nije se dokazalo kao činjenica.

Umjesto nogometne pozornosti i slave Drpić je dobio medijsku pažnju zbog veze sa starletom Nives Zeljković s kojom se vjenčao 2005. godine u Las Vegasu te nakon toga dobio dvoje djece, Leona i Taishu. Taj brak stajao ga je dobrim dijelom karijere u Dinamu ali i u inozemstvu. Naime, primitivni navijači protivničkih klubova tijekom utakmica s Dinamom naslađivali su se uzvikujući seksualne komentare na račun njegove supruge što je on, logično, teško trpio.

Težak odnos s navijačima

Taj odnos s navijačima došao je do vrhunca u svibnju 2007. godine kada je nakon utakmice Dinamo – Hajduk u Zagrebu revoltiran povicima Hajdukovih navijača o njegovoj supruzi Nives Celzijus, došao ispod južne tribine te skinuo trenerku i pokazao im golu stražnjicu. Disciplinski sudac Prve HNL kaznio ga je s 20 tisuća kuna, kažnjen je i na zagrebačkom Prekršajnom sudu s tisuću kuna, te je morao podmiriti 400 kuna sudskih troškova. Sutkinja je Drpića proglasila krivim za vrijeđanje moralnih osjećaja građana.

No, to nije bilo sve zbog tog njegovo nemoralnog ponašanja. Samo pola godine kasnije Drpić je vidio posljedice svog degutantnog ponašanja. Jedna od tri najuglednijih turskih momčadi, Besiktas želio je kupiti Drpića, krajem siječnja 2008. godine sve je bilo dogovoreno a Dinamo je već bio najavio konferenciju za novinare na kojoj će objaviti odlazak Drpića.









Besiktas je trebao platiti milijun eura odštete a Drpić bi potpisao ugovor na 4,5 godine te zarađivao 700 tisuća eura godišnje. Noć prije potpisivanja ugovora netko je predstavnicima Besiktasa dostavio snimku Drpićeve gole stražnjice i oni su istog trenutka odustali od kupnje Drpića…

Na suđenju se otvorio

Čak je i na suđenju Mamiću u Osijeku svjedočio i Dino Drpić. Potanko je objašnjavao ovaj slučaj:

“Zdravko Mamić mi je tada rekao kako postoji dobra ponuda Bešiktaša za mene. No, uvjet je bio da me u tom transfer zastupa Mario Mamić i time mu predam 30 posto mojih primanja u Bešiktašu. Odbio sam to i moj menadžer je pregovarao s turskim klubom. Transfer je bio pred realizacijom, a onda je samo dan nakon što sam odbio Mamića protiv mene pokrenuta medijska hajka. Mediji su izvukli neke stvari iz moje prošlosti, transfer je miniran, a umjesto mene je u Bešiktaš otišao Gordon Schildenfeld jer je njegov transfer dogovorio Mario Mamić”.









Pa su na vidjelo počeli izlaziti i njegovi porezni dugovi, koji su premašivali i milijun kuna. Sve se glasnije po Zagrebu pričalo o njegovoj strasti za kockanjem, javljali su se i dužnici, tvrdio je da mu i kamatari prijete oružjem. Dakako, pod takvim stresom nije mogao igrati nogomet na profesionalno-kvalitetnoj razini, a slijedio je i razvod braka.

Nedisciplina zbog problema

Dok je bio u Dinamu izgledao je uspješan na terenu (osvojio pet naslova prvaka Hrvatske, šest hrvatskih Kupova), ali i prilično neprilagođen u privatnom životu. Dino Drpić je imao brojnih problema, medijske stupce svojevremeno je punio kockarskim dugovima, ali i po braku s Nives Celzijus. Koji je na kraju razvrgnut 2014. godine.

A iz Dinama je doslovce istjeran – metlom. Kao razlog otkaza navedena je “Drpićeva učestala nedisciplina” zbog koje je vodstvo kluba izgubilo živce.

“Predugo smo tolerirali njegovo nedisciplinirano i iščašeno ponašanje i jednom je tome morao doći kraj. Ovo je poruka i ostalim igračima koji moraju paziti na svoje ponašanje i biti svjesni kluba za kojeg igraju”, smatrali su u Dinamu, u objavljenom izvanrednom priopćenju.

Odlazak iz Dinama

Nije tajna da je Dinamo nerijetko pomogao Drpiću u saniranju financijske štete koji bi sebi priskrbio. No, izbacivanje iz Dinama dogodilo se zbog nečeg posve drugog. Bio je to izgred koji je kod Zdravka Mamića izazvao neviđeni bijes. Ovako je to bilo, svaki igrač Dinama zaduži određeni broj dresova koji oni često bacaju nakon utakmice navijačima za uspomenu. Drpić je prekoračio dopušteni broj dresova koji su bačeni navijačima i trebao je potpisati da će mu se taj dug oduzeti od plaće.

Umjesto da se potpiše svojim imenom, on se potpisao imenom Zdravka Mamića. Takvo omalovažavanje Mamić nije mogao otrpjeti i, kada je zbrojio sve Drpićeve dosadašnje izgrede, zaključio je da od njega ima više štete no koristi. Pritom nije bila istina da se nakon toga Drpić posvađao s Mamićem i prigovarao mu zbog te odluke.

Ozbiljnu igračku karijeru završio je još 2010. godine, relativno mlad, kao 29-godišnjak, iako je i poslije toga imao zanimljivih izleta poput odlazaka u AEK, Volyn Lutsk, Rijeku ili pak na Bruneje. Dino Drpić nerijetko je bio na sudu, čak kao svjedok u slučaju „Kamatarenje„, gdje i nekoliko puta sam mijenjao iskaze. A neke presude su mu nalagale da da je morao vraćati svoje dugove, čak i nekim pekarima…

Njegova bivša supruga znala je u intervjuima pričati…

“Dino se u jednom trenutku zadužio kod kamatara kako bi mogao otplatiti lizing za auto i kredite. Istina je da je kockao, ali ne u onolikoj mjeri koliko su mediji pisali. Dinine financijske nedaće počele su kad je počeo poslovni projekt s nekretninama na što su ga nagovorili njegovi roditelji. Ja sam se borila protiv toga, on je ipak poslušao njih jer je želio osigurati sebe, obitelj i roditelje. Izgubio je mnogo novca i vremena, i još grca u tome”.

Sve to je govorila Nives Celzijus koja je i sama na sudu priznala da su joj i kamatari kucali na vrata te da ih je morala i tjerati…

Danas se vidi da su bivši supružnici u dobrim odnosima, zajedno podižu djecu.

Bilo je kod Drpića još incidentnih situcija, pa i bizarnih, kada bi se posvađao s policaucima koji bi ga na cesti zaustavili u rutijskoj kontroli. Bilo je i tučnjava po disko klubovima, izbacivanja. Njegov temperament bio mu je, eto, najveći problem. Gdje je danas?

Odgovor malo tko zna….