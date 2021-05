POZNATO JE HOĆE LI KOVAČIĆ IMATI PRILIKU ‘OSVETITI’ SE BIVŠIMA! ‘S nama je napokon naš vođa i kapetan!’

Autor: F.F

Večeras od 21 sat Chelsea i Real Madrid igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka. Londonska momčad na Stamford Bridgeu ugostit će Modrića i ekipu nakon što je prvi susret u Madridu završio 1:1.

Kraljevski klub lovi svoj 14. naslov u Ligi prvaka te prvo finale od 2018. godine kada su osvojili posljednji, od svoja tri naslova za redom. Chelsea je pak posljednji put igrao finale 2012. godine kada su na Allianz Areni slavili protiv Bayerna i po prvi put u klupskoj povijesti podigli uhati trofej.

Real je u prvom susretu imao velikih problema s ozljedama, a za večerašnji dvoboj u momčad vratit će se kapetan Sergio Ramos. S druge strane Tuchel nema većih problema, jedino tko će propustiti susret je naš Mateo Kovačić.

Neće igrati protiv bivše momčadi

Thomas Tuchel je otkrio da Kovačić neće biti spreman:

“Svi će biti spremni za utakmicu protiv Reala, osim Matea Kovačića. On nažalost neće konkurirati za sastav”, otkrio je Nijemac.

Mateo Kovačić nije nastupio u prvom susretu zbog ozljede koju je zadobio prije četvrtfinalnog dvoboja protiv Porta. Trener Chelseaja Tuchel u nekoliko je navrata isticao koliko je Hrvat važan za njegovu momčad. Nažalost, nećemo gledati dvoboj maestra u sredini terena, borbu između Kovačića i Modrića. Za susret će biti spreman branič Antonio Rudiger, ali će morati igrati sa zaštitnom maskom.

Ramos se s druge strane vraća u momčad Reala nakon više od dva mjeseca pauze. Prvo je imao problema s ozljedom lista, a zatim je bio pozitivan na korona virus. Zidane nije potvrdio da će kapetan krenuti od prve minute, nego je misteriozno izjavio:

“S nama je napokon naš vođa i kapetan. Neću riskirati, Sergio je sad s nama i to znači da je spreman igrati. To je sve.”









Čeka li nas ponovno englesko finale?

Chelsea je fenomenalno ušao u prvi susret, vodili su igru, nizali šanse i Real je mogao biti sretan što nakon 20-ak minuta igre nisu primili više od jednog pogotka. Raspoloženi Pulišić zabio je u 14. minuti, a zicera je promašio Timo Werner koji se muči s realizacijom. Polufinale Lige prvaka protiv Reala vjerojatno je utakmica karijere za mladog braniča Chelseaja Christensena:

“Je li to najveća utakmica moje karijere? Vjerojatno je. To je utakmica od iznimne važnosti, ne samo za mene nego i cijeli klub. Nema nekog dodatnog prisitka na našu zadnju liniju, moramo samo nastaviti raditi što smo činili do sada”, komentirao je Danac pa se osvrnuo na bivšeg igrača Chelseaja, Edena Hazarda:

“Svi u klubu imaju samo lijepe riječi o njemu. Kad igra donosi veselje na terenu. Bio je dugo u klubu i napredovao je s cijelom ekipom, a to je prenijeo i na nas mlađe.”

Hazard se muči s ozljedama i formom otkad je u Realu, ali Modrićev partner u sredini terena, Toni Kroos, smatra ga vrlo važnim:









“Svijesni smo što Hazard može. Šteta je što nije to pokazao posljednjih mjeseci, ali fizički je na boljem mjestu nego što je bio, što znači da može igrati na najvišoj razini. On je igrač kojeg želiš imati u ekipi dok igraš ovako važne utakmice. Mislim da može biti opasan za bilo koju obranu.”

Pobjednika u večerašnjoj utakmici u finalu čeka Manchester City. Chelsea je 2008. igrao englesko finale s drugim klubom iz Manchestera, United te su tada poraženi nakon izvođenja jedanaesteraca i kultnog promašaja Johna Terryja, zbog kojeg je kapetan Plavaca išao raznim psiholozima. Posljednje englesko finale dogodilo se prije dvije godine, kada je Liverpool slavio protiv Tottenhama.

Povijest međusobnih susreta na strani Engleza, Hrvat ponovno u finalu

Ovo će biti peti put da se Chelsea i Real susreću u Europi, a uspješnija je londonska momčad. Oni su slavili u dva navrata, dok je dva put bio neodlučen rezultat. Chelsea je prošao pet puta, od mogućih sedam, u daljnji krug natjecanja kada su izbjegli poraz u prvom susretu, ali treba uzeti u obzir da posljednji put kada su ispali nakon pozitivnog rezultata u prvoj utakmici bilo je 2014. godine, kada ih je izbacio Atletico Madrid.

Zidane traži prolaz u finale Lige prvaka po četvrti put, a jedini treneri kojima je to pošlo za rukom su nogometni velikani: Sir Alex Ferguson, Marcelo Lippi i Carlo Ancelotti. Real je rekorder po broju nastupa u finalima, do sad su ih skupili čak 16. Njihova udarna igla, Karim Benzema, pogotkom bi preskočio legendu Reala Raula na vječnoj listi strijelaca Lige prvaka. Trenutno je na 71 pogotku, a ispred njega su samo Lewandowski, Messi i Ronaldo.

Obje momčadi u Ligu prvaka se vraćaju nakon pobjeda u domaćim prvenstvima. Real je slavio protiv Osasune 2:0, a strijelci su bili Brazilci; Eder Militao i Casemiro. Chelsea je pak istim rezultatom slavio protiv gradskih suparnika Fulhama, a dvostruki strijelac bio je Kai Havertz, koji nije startao u prvom susretu protiv Madriđana.

Večeras nas očekuje nogometni spektakl u kojem nažalost neće biti Kovačića, ali ćemo uživati u potezima Luke Modrića. Ono što je pohvalno za hrvatski nogomet je to što ćemo u finalu ponovno imati našeg predstavnika. Utakmicu možete pratiti večeras od 21 sat na HRT 2.