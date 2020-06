POZNATI UBOJICA NA TRIBINAMA? Ma nema problema, neka gleda ragbi!

Prazne tribine koje su zatekle sportaše diljem svijeta nisu ni malo lijep prizor, pa su se organizatori dosjetili nekoliko kreativnih rješenja o kojima se možda i ne bi pisalo da nisu doživjela pravi fijsako.

Na ragbijaškoj utakmici u Australiji, jedan od “gledatelja” je bio i Harold Shipman, britanski serijski ubojica, koji je 2000. proglašen krivim za ubojstvo 15 pacijenata smrtonosnom injekcijom.

As if there’s a cardboard cutout of Harold Shipman in the stands at the Aussie Rugby League! 🥴 #NRLPanthersKnights pic.twitter.com/GrAQW4q5I7

Australska ragbijaška liga (NRL) pokrenula je inicijativu The Fan in the Stand, koja navijačima omogućava da za 22 dolara prilože svoju fotografiju, i još mogu odrediti na kojoj će se utakmici fotografija pojaviti. Međutim u “pilot projektu” nitko nije računao na podvale navijača, pa je netko u pokušaju duhovitosti zloupotrijebio sustav i u njega unio Shipmanovu fotografiju, koja se vidjela na tribini u Campbelltownu, na nedjeljnoj utakmici između Panthersa i Knightsa.

Shipmanovu prikazu je spazio i na nju reagirao Matty Johns, bivši ragbijaš, a sada komentator i TV-voditelj, koji je u svojoj emisiji na tribine u šali namontirao fotografiju Adolfa Hitlera, što je pak izazvalo bijesne kritike australske židovske zajednice.

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL @SeaEagles @NRL_Bulldogs @FOXRugbyLive #unisanews2020 pic.twitter.com/DZljy47kTo

