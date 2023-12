Poznati tenisač dobio kaznu od 250.000 eura i doživotno izbačen: ‘Kao da su me pretukli’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Nekoć je bio najbolji talijanski tenisač na ATP ljestvici, ali sve se promijenilo preko noći nakon što mu je izrečena doživotna zabrana bavljenja tenisom zbog namještanja mečeva.

Noćna mora Danielea Braccialija započela je zapravo 2015. godine kad je prvotno suspendiran zbog kontakta s ljudima koji su se kladili na tenis. U problemima se našao, kako kaže, zbog povezanosti s dvojicom računovođa iz Bologne. A jedan od njih kladio se na teniske mečeve.

“Kladili su se i ja sam to znao, ali u to vrijeme 90% ljudi koje si upoznao je to radilo, kao danas. Kladili su se na nogomet i tenis, pitali su me u stilu znam li ovo ili ono, a ja bih im odgovorio”, objasnio je Bracciali.

Objasnio sistem klađenja

Sporan je meč iz 2011. godine u Barceloni u kojem su snage odmjerili Starace i Travera. “Optužili su me da sam povezao Staracea s kladiteljima s računovođama, preko mobilnog telefona, ali nikad nisam dobio taj mobitel. Na Kaznenom sudu sam oslobođen optužbe, ali me osudio Sportski sud, što je nevjerojatno. Rekli su mi da mi sportaši moramo biti primjer mladima i da je to razlog zašto sam osuđen”, objašnjava Bracciali.









U razgovoru za Fanpage objasnio je i kako je konkretno išlo klađenje na teniske mečeve. “Kladili su se na poen uživo. Imali su osam sekundi između trenutka kada je poen završio i moguće oklade, pa su znali ishod prije nego li je sustav ažuriran. Prije je fenomen klađenja u tenisu postojao, ali je danas eliminiran. Prije je bilo ljudi koji su mi prilazili na turnirima i zvali me u sobu, ali ja sam uvijek sve rekao”, objašnjava Bracciali, specijalist u igri parova koji je tijekom karijere osvojio šest naslova, a u pojedinačnoj konkuranciji jedan.

Iako je prošlo dosta vremena kaže da mu je danas teško prihvatiti kaznu i zabranu, objašnjava i zašto. “Ludo je, jer zašto bih tražio druge igrače za namještanje, kada sam to mogao ja sam? Igrati 30-35 turnira parova godišnje bilo bi lakše. Žestoko su se na mene obrušili. Na kraju se osjećam kao da sam pretučeni rogonja”, zaključio je danas 45-godišnji Bracciali, kojem je uz doživotnu suspenziju zabranjen pristup ATP turnirima i u ulozi gledatelja.