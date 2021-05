POZNATI TALIJANSKI NOVINAR TVRDI: Inter pronašao zamjenu za Contea, stiže Inzaghi?!

Poznati talijanski, a najvažnije upućeni novinar, Fabrizio Romano tvrdi kako je Inter pronašao zamjenu za Antonia Contea. Riječ je o dosadašnjem treneru Lazija Simoneu Inzagiju.

Simone je brat poznatijeh Pippa, a s Lazijom je odradio fantastičan posao. To mu je ujedno i jedni klub u kojem je radio kao trener.

Inter je sporazumno raskinuo ugovor s Conteom jer mu nisu u mogućnosti pružiti novac za pojačanja. Conte je htio napasti Ligu prvaka, a ‘gazde’ kluba imali su drugu ideju, a to je uštediti.

Talijanski prvak je ekspresno reagirao i doveo novog trenera, a sada samo slijedi i službeno predstavljanje Inzaghija.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He’s going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. ⚫️🔵🤝 #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021