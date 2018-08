POZNATI SVI SUDIONICI LIGE PRVAKA Crvena zvezda u dvije minute šokirala Salzburg

U sjajnoj utakmici Benfica je svladala PAOK, nakon 1-1 u Lisabonu u Solunu je bilo 4-1 za Portugalce

Nogometaši Benfice, PSV Eindhovena i Crvene zvezde posljednji su sudionici nogometne Lige prvaka.

U ‘ljepotici’ večeri Benfica je u Solunu pobijedila PAOK 4-1 i nakon lisabonskih 1-1 izborila plasman u Ligu prvaka deveti put uzastopce.

Bila je to sjajna utakmica s pet golova i nizom prilika na obje strane. Domaćin je poveo u 13. minuti golom Aleksandra Prijovića nakon sjajne akcije u četiri poteza u kojoj su sudjelovali Pelkas, Vieirinha, Mauricio i strijelac Prijović. Međutim, radost grčkih navijača kratko je trajala i Benfica je sedam minuta kasnije izjednačila golom Jardela nakon ubačaja iz kornera.

U 26. minuti dogodio se možda i ključni trenutak utakmica. Domaći vratar Alexandros Paschalakis je s dvije neshvatljive pogreške poklonio gostima kazneni udarac kojeg je realizirao Eduardo Salvio. Paschalakis je prvo nepotrebno spašavao jednu izgubljenu loptu koja je išla u korner, a potom je oborio Franca Cervija kada mu je ovaj ‘ukrao’ loptu. Sjajnih prvih 45 minuta Benfica je okrunila i trećim golom kojeg je u 39. minuti zabio Pizzi s ruba kaznenog prostora na Cervijevu povratnu loptu.

Sve dvojbe oko pitanja putnika u LP gosti su riješili u 50. minuti kada je Salvio realizirao novi jedanaesterac kojeg je skrivio Varela oborivši Jardela. U 76. minuti PAOK je ostao i s igračem manje nakon što je isključen Leonardo Matos.

Filip Krovinović je i dalje izvan stroja zbog ozljede koljena i nije nastupio za portugalski sastav.

Za iznenađenje večeri pobrinula se Crvena zvezda koja je izbacila RB Salzburg odigravši 2-2 nakon što je susret u Beogradu završio bez golova.

Za Crvenu zvezda, koja je 1991. bila prvak Europe, ovo je prvi plasman u Ligu prvaka, dok je Salzburg sedmu sezonu u nizu zapeo u kvalifikacijama. Austrijanci su posljednji put u ‘Champions league’ igrali u sezoni 1994/95. kada su osvojili treće mjesto u skupini iza Ajaxa i Milana. Od tada je Salzburg čak 13 puta zapeo u kvalifikacijama, pri čemu posljednjih sedam sezona.

Nakon sat vremena igre činilo se kako će Salzburg prekinuti crni niz jer je domaćin imao vodstvo 2-0, međutim niti to nije bilo dovoljno. Austrijski prvak je dominirao od prve minute, no gosti su se odlično branili do same završnice prvog dijela. Kada se već činilo kako je prvi dio završiti bez golova, Salzburg je poveo. Andreas Ulmer je ubacio s lijeve strane, a Munas Dabbur zabio za vodstvo. Na otvaranju drugog poluvremena domaćin je stigao i do drugog gola. Hannes Wolf je izborio kazneni udarac kojeg je Dabbur realizirao za 2-0. Međutim, gosti su se ekspresno vratili postigavši dva gola u razmaku od dvije minute, a oba gola zabio je El Fardou Ben Nabouhane (65, 66).

U nastavku susreta domaćin je jurio po pobjedu, ali nisu uspjeli i gosti iz Beograda izborili su plasman u LP. Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Salzburg.

Nakon što je u Bjelorusiji slavio 3-2, PSV je u uzvratu u Eindhovenu rutinski odradio posao protiv BATE Borisov pobijedivši sa 3-0. Golove za momčad iz Eindhovena zabili su Steven Bergwijn (14), Luuk de Jong (36) i Hirving Lozano (62).

Momčad iz Eindhovena je 16. put izborila Ligu prvaka pri čemu treći put u zadnje četiri sezone.

Ždrijeb skupina nogometne Lige prvaka održat će se u četvrtak u 18.00 sati u Monte Carlu.

Direktan plasman u elitno natjecanje ‘Starog kontinenta’ osiguralo je 26 klubova, dok je preostalih šest stiglo kroz kvalifikacije. Nažalost, niti ove sezone Hrvatska neće imati predstavnika u Ligi prvaka nakon što je Dinamo zapeo u završnoj rundi kvalifikacija pa će europsku priču nastaviti u Europskoj ligi.

Klubovi će uoči ždrijeba biti podijeljeni u četiri jakosne skupine, a ždrijebat će se osam skupina po četiri kluba. U skupinama ne mogu igrati dva kluba iz iste zemlje.

Nositelji su europski prvak Real Madrid, pobjednik Europske lige Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain i Lokomotiv Moskva.

Natjecanja po skupinama počinju 18. i 19. rujna, a finale je ove sezone u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano.

Popis klubova koji će ove sezone nastupiti u Ligi prvaka:

ŠPANJOLSKA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Valencia

NJEMAČKA: Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Schalke, Hoffenheim

ENGLESKA: Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool

ITALIJA: Juventus, Napoli, Roma, Inter

FRANCUSKA: Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco

RUSIJA: Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva

PORTUGAL: Porto, Benfica

UKRAJINA: Šahtar Donjeck

NIZOZEMSKA: Ajax, PSV Eindhoven

BELGIJA: Club Brugge

TURSKA: Galatasaray

ČEŠKA: Viktoria Plzen

ŠVICARSKA: Young Boys

GRČKA: AEK Atena

SRBIJA: Crvena zvezda