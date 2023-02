POZNATI SUSJED IŠAO DONIRATI TURCIMA, PA SE ŠOKIRAO! Banka ga je iznenadila, pa je do bijesa ‘zagrmio’ na mrežama

Potres koji je pogodio Tursku i zemlje okolice šokirao je svijet, a poginulo je oko 20 tisuća ljudi, a akcije spašavanja i dalje traju diljem regije.

Zemlje su u teškom stanju te je svaka pomoć dobro došla. Brojne humanitarne organizacije tako pomažu nakon potresa, a financiraju ih poznati sportaši.

Među njima je i Klemen Prepelič, slovenski košarkaš koji je postao heroj nacije u finalu Eurobasketa 2017. kada je Slovenija u finalu srušila Srbiju, a on je ubacio 21 poen te nekoliko ključnih trica. Nakon što je uplatio novac ostao je zgrožen ponašanjem banke.

Slovenac je ostao šokiran nakon što je uplatio novac, a banka mu je uzela proviziju od 50 eura. Nakon tog poteza odlučio ih je javno prozvati preko svog Twitter profila.

Hoy me he quedado sorprendido 😳 cuando he mandado dinero para ayudar a Turquía mediante humantiraian organizacion y el banco Santander me ha cobrado 50€ de comisión 🤷🏼‍♂️ Creo que todos deberíamos ser igual de solidarios en estas situaciones.

— Prepelic Klemen (@prle_10) February 12, 2023