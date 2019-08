POZNATI SUDIONICI EUROPSKE LIGE: Neka igre počnu!

Zadnjom utakmicom posljednjeg pretkola kvalifikacija za onu “slabiju”, Europsku ligu, završile su kvalifikacije za europska klupska nogometna natjecanja i sada znamo sve sudionike natjecanja.

U Europsku ligu kvlificirali su se:

Quarabag, Riga, Celtic, PSV, BATE, Malmo, Partizan, PAOK, Espanyol, Braga, Alkmaar, Feynoord, AEK, Dudelange, Ferencvaroš, Gent, Ludogorec, Eintracht, Glasgow Rangers, Wolverhampton i Guimaraes.

Rijeka je bila borbena no momčad Igora Bišćana nije uspjela nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice. Naši susjedi Slovenci nisu uspjeli proći dalje zbog golova koje su primili kao domaćini u duelu sa bugarskim Ludogorecom. Frankfurt Ante Rebića je prošao dalje premda su “bankari” dobrim dijelom susreta igrali sa igračem manje i to baš Rebića koji je dobio crveni karton. Luksemburški Dudelange prošao je dalje zahvaljujući boljem izvođenju jedanaesteraca od armenskog Ararata a posljednji sudionik portugalski je Guimaraes koji prolazi zahvaljujući golu iz penala u 53. minuti.

Nadali smo se i navijali za naše klubove koji su nas počastili polovičnim uspjehom ali bez obzira na rezultat ukupan dojam je jako dobar. Gledamo prema naprijed i veselimo se novim utakmicama jer najbolje nam tek dolazi u sezoni koja će biti iznimno zbijena, jer se sljedeće godine igra EP u novom formatu, a kvalifikacije po prvi puta završavaju pred zimsku stanku.

🔸 PLAY-OFFS: SECOND-LEG RESULTS! 🔸

✅ Group stage line-up

🔜 #UELdraw tomorrow

Best performance tonight was from ________ 👈#UEL pic.twitter.com/zCMHOtSjGs

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29. kolovoza 2019.