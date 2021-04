POZNATI SU PAROVI POLUFINALA EUROPA LIGE: Villarreal će na Arsenal koji je razmontirao Slaviju, United protiv Rome

Autor: F.F

U ostalim utakmicama četvrtfinala Europa lige susreću se Manchester United i Granada, Roma i Ajax te Slavia Prag i Arsenal. Pobjednik u dvoboju Dinama i Villarreala igrat će protiv pobjednika između Arsenala i Slavije iz Praga, dok će drugi polufinalisti biti pobjednici druga dva susreta četvrtfinala.

Sve utakmice kreću u 21 sat.

U prvim susretima iznenadila je Slavia Prag, koja je izborila remi u gostima kod Arsenala, završilo je 1:1. Drugi engleski predstavnik, Manchester United s 2:0 je slavio kod Granade, a Roma je u gostima bila bolja od Ajaxa 2:1.

Arsenal razmontirao Slaviju, Roma na kraju prošla u ljepotici kola

Slavia Prag – Arsenal

Slavia je krenula u 4-5-1 formaciji: Kolar – Bah, Holeš, Zima, Boril – Ševčik, Stanciu, Hromada, Provod, Olayinka – Kuchta









Arsenal pak u 3-5-2 formaciji: Leno – Chambers, Holding, Pablo Mari – Smith Rowe, Ceballos, Partey, Xhaka, Saka – Pepe, Lacazette

Arsenal je krenuo furiozno i poveo već u 18. minuti pogotkom Pepea, a samo minutu prije bio je poništen pogodak Smitha Rowea. Do 25. minute već je 3:0. Sve dobro što je Slavia napravila u prvoj utakmici, prokockala je u prvih pola sata. U 21. minuti iz kaznenog udarca je bio precizan kapetan Lacazette, dok je na 3:0 povisio Bukayo Saka samo tri minute kasnije. Do poluvremena su mreže mirovale, a Arsenal je sa sigurnom prednošću dočekao početak drugog poluvremena. U 77. minuti svoj drugi pogodak postiže Lacazette, koji je lijepo zakucao loptu u lijevi kut te postavio konačnih 4:0.

Manchester United – Granada









United brani prednost iz prvog susreta, a krenuli su u susret: De Gea – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Telles – Pogba, Matić, Fred – Fernandes – Greenwood, Cavani

Granada je krenula u 4-2-3-1 formaciji: Silva – Foulquier, Vallejo, Sanchez, Neva – Montoro, Gonalons – Kenedy, Herrera, Machis – Soldado

Englezi su praktički izborili prolazak u polufinale već u šestoj minuti. Nakon lijepog ubačaja s lijeve strane, Pogba je glavom prenijeo loptu do Cavanija, koji lijepo lijevom nogom iz voleja pogađa za 1:0 Manchestera. To je bio rezultat s kojim se išlo na predah. United na 2:0 povisuje na samom kraju utakmice. Nesretni Vallejo je postigao autogol, a to se na kraju ispostavio kao konačan rezultat, isto kao i u prvoj utakmici, 2:0.

Roma – Ajax









Roma kreće u 3-4-3 formaciji s Džekom kao najisturenijim igračem: Lopez – Mancini, Cristante, Ibanez – Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori – Mkhitaryan, Pellegrini – Džeko

Ajax će pokušati doći do preokreta u 4-3-3 formaciji: Stekelenburg – Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico – Alvarez, Klassen, Gravenberch – Antony, Tadić, Neres

U 13. minuti utakmice sjajnu šansu imao je Ajaxov Davy Klassen, ali se Roma obranila sjajnom reakcijom u obrani. U 37. minuti u šesnaestercu domaćina pada Dušan Tadić, ali je sudac uz pomoć VAR-a odlučio da nema pogotka. Na poluvrijeme se išlo rezultatom 0:0. Na poluvremenu je igru napustio Antony, a umjesto njega je ušao Brian Brobbey. Upravo taj igrač u 49. minuti dovodi Ajax u vodstvo! Primijetio je da je Stekelenburg izašao s crte te ga krasno prebacio za vodstvo Nizozemaca 1:0. U 72. minuti najbolji strijelac Rome u Europi, Edin Džeko našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme te pospremio odbijanac za 1:1. Na kraju se to ispostavio kao konačan rezultat, Roma prolazi u polufinale!