Poznati srpski sportaš prijavljen zbog nasilja u obitelji, davio je vlastitu suprugu

Kanadski hokejaš srpskih korijena Milan Lučić priveden je u Bostonu zbog nasilja u obitelji i to je jedna trenutno od glavnih tema u američkim medijima.

Do incidenta je došlo u subotu ujutro, a svega nekoliko dana kasnije Lučić se pojavio pred sudom na saslušanju nakon što ga je prijavila njegova supruga.

Američki mediji navode kako je Lučić navodno fizički napao svoju suprugu, čupao ju za kosu i davio, a sve pod utjecajem alkohola. Tako su novinarima ispričali anonimni svjedoci ovog incidenta koji su željeli ostati anonimni.

Lučić je igrač Boston Bruinsa koji su ga i draftirali 2006. godine, a s njima je osvojio prestižni Stanley Cup 2011. godine. Njegova karijera dosad bila je besprijekorna, a dosad je odigrao više od 1000 utakmica u najjačoj hokejaškoj ligi svijeta, kako u dresu Bruinsa, tako i za Los Angeles Kingse, Edmonton Oilerse i Calgary Flamese. U dresu kanadske reprezentacije Lučić je ove godine osvojio svjetsko prvenstvo.

Milan Lucic walks into #Boston Municipal Court with his lawyer to face assault and battery charges. The @NHLBruins veteran winger is accused of pulling his wife’s hair & pulling her backwards at their #NorthEnd apartment early Saturday. Police say Lucic appeared intoxicated. pic.twitter.com/nIJzCb4RVU

— Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) November 21, 2023