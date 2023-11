Poznati Srbin otvorio dušu na temu preminulog Hrvata: ‘Zaprijetio mi je, ja ga nisam shvatio’

Autor: Dnevno GIŠ

Dražen Petrović i Aleksandar Đorđević bili su veliki košarkaši u naponu snage pred sam kraj bivše nam države, ali njih dvojica nikada nisu zajedno zaigrali na terenu za reprezentaciju Jugoslavije iz više razloga, no o jednom se još uvijek priča.

Tako se Aleksandar Đorđević prisjetio trenutaka suparništva s Draženom na parketu ali i izvan njega, iako je Petrović nešto stariji od Đorđevića, a kako priča ide njih dvojica nikako nisu mogli zajedno u reprezentaciji.





Naime, Đorđević je na početku karijere igrajući za Partizan gostovao u Zagrebu, gdje je čuvao Petrovića i uz pomoć suigrača ga isključio iz utakmice, da bi poslije po Saletovoj priči Dražen došao do njega i rekao; ‘Zapamti ćeš ti kada ćeš igrati u reprezentaciji’.

Loše sam podnio

“U Zagrebu 1989. godine trener Ivković je, tri dana prije nego što je objavio spisak od 16 igrača, dao izjavu: ‘Aleksandar Đorđević je najbolji play u Jugoslaviji poslije izuzetne sezone’. Još čuvam te novine.

Osvojili smo Kup Jugoslavije i Kup Koraća, ali me tri dana kasnije nije stavio na među 16 igrača. Jako loše sam to podnio. Otišao sam na odsluženje vojnog roka godinu dana jer je tada bio obvezan.

Naredne godine je bilo Svjetsko prvenstvo, ali nisam igrao godinu dana. Otišao sam s Boston Celticsima na kamp i onda sam se vratio 1991”, prisjetio se za ‘sport.jotdown.es’ Đorđević.

Sad shvaćam

“Bilo je Europsko prvenstvo u Zagrebu 1989. godine, s Draženom Petrovićem kao izuzetnim protagonistom, koji je igrao za Real Madrid, a potom otišao u NBA. On je dominirao… I istina je da je postojala naša epizoda koju svi znaju, ali sad… Ne želim ni pričati o tome.

Da, bila je to jako teška epizoda za mene. Ne znam da li zbog toga nisam bio ’89, ali godinama kasnije, kao trener, počeo sam shvaćati razloge zašto trener Ivković nije želio uzeti igrača koji je bio ofanzivno dobar, play ​​s puno poena i s loptom u rukama, kao što je bio moj slučaj.









Nije želio Petrovića i mene jer bi nam bile potrebne dvije lopte. Dražen je bio najbolji, tako da je bilo pošteno da se snaga tima gradi dodavanjem, defanzivcem, malo višim igračem ili dvojicom igrača koji bi mogli bolje da se uklope u Draženov stil, a to su bili Jure Zdovc i Zoran Radović koji su igrali to Europsko prvenstvo na jedan izuzetan način. Mislim da smo pobijedili svakog protivnika sa više od 20 razlike”, ispričao je Đorđević.

Epizoda s Draženom

Kako i zašto je počela sporna epizoda s Draženom Petrovićem jednom je ispričao Aleksandar Đorđević.

“Na utakmici u Zagrebu koju smo cijelu odigrali tako da odstranimo Dražena, pa kad smo ga izbacili prepali se pobjede, doživio sam nešto strašno. Na kraju utakmice Dražen mi je prišao i rekao ‘Zapamtićeš ti kada ćeš igrati u reprezentaciji’. To je vjerojatno bilo u afektu jer se ništa kasnije nije dogodilo. Pozdravimo se, igramo zajedno.

Inače, on i Aca su nevjerojatan tandem. Tijekom utakmice prilaze, psuju, vrijeđaju. I ja njih onda psujem. Svašta! Ja nešto kažem sucu, odmah pritrči Dražen, vuče me za ruke, psuje… Nisi ni trepnuo, a eto već Ace, prilazi, šutne me u nogu. Stvarno su kao tandem ubitačni i u igri i u prekidima. Posle toga sve u redu, zezamo se. Ma nisam ni ja cvećka”, ispričao je davno Đorđević.