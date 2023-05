POZNATI SPORTAŠ U ZATVORU ZBOG NAJVEĆE PLJAČKE IKAD! Ukrao je 60 milijuna eura, ništa o snovima o tronu

Autor: Gordan Ivan Šojat

Priča o nesuđenom prvaku UFC-a Leeju Murrayju puna je nestvarnih događaja, koji su tog perspektivnog borca od mogućeg izazivača za titulu doveli do zatvorske kazne, koju služi do 2035. godine.

Lee je još 2004. godine u svom UFC debiju pobijedio Horhea Riveru i sve se činilo kako je svijet dobio novog borca, koji bi mogao konkurirati za naslov prvaka, no to se sve promijenilo preko noći.

Tadašnji 26-gdodišnjak iskoristio je taj svoj trijumf da prozove tadašnjeg UFC prvaka u poluteškoj kategoriji Tita Ortiza, kjeg je prethodno nokautirao tijekom jedne ulične borbe ispred jednog noćnog kluba u Londonu.





Ortiz je sporio taj incident, ali očevici kažu da je Murray nokautirao Tita u srpnju 2002. godine, dvije godine prije njegovog prvog meča u UFC-u.

Nokautirao vozača

No život je promijenio planove perspektivnom borcu, kada je sa svojom trudnom suprugom u osmom mjesecu trudnoće i šestogodišnjom kćeri, putovao na obiteljsko druženje za Božić, kada se dogodio incident koji mu je okončao karijeru.

“Tip je vozio ispred mene i milio je. Pretekao sam ga, a on je jurio iza mene i treperio je svjetlima. Potom me je presjekao put i razbio je prednji dio mog automobila”, ispričao je Murray svoju verziju incidenta i nastavio:

“Svi prozori su bili razbijeni, staklo je bilo svuda po mojoj kćeri. Ona je vrištala, dok je on išao naprijed-nazad i udarao je moj automobil. Supruga je ispala iz automobila na trbuh. Uspio sam otvoriti vrata, stavio sam mu ruku preko grla u pokušaju da izvadim ključeve iz brave, a on me je ugrizao za ruku”, priča Lee i nastavlja:

“Uspio sam ga izvući iz auta, udario sam ga jakim udarcem i slomio sam mu jagodicu. Onda sam ga ponovo udario i on je izašao. Pokušavao je ubiti moju obitelj, dao sam mu najmanje od toga šta je trebalo da dobije. Na kraju su mi oduzeli jedinu dobru karijeru koju sam mogao ostvariti kako bih se maknuo s ulice. Zašto? Ne znam!”









Pokušaj ubojstva

Epilog je bio da je Murray optužen za napad, ali je oslobođen nakon što se saznalo da je čovjek kojeg je napao, već bio u zatvoru zbog prethodnog incidenta na putu, ali više nije dozvolu da se bori u SAD-u.

Nakon pokušaja povratka, u kojem je doživio poraz od Silve pa je preživio pokušaj ubojstva 2005. godine, kada je izboden ispred jednog kluba u Londonu i liječnici su ga čak četiri puta morali reanimirati tijekom operacije, koja mu je na kraju spasila život.









Poslije toga Murray se okreće kriminalu i isplanirao je najveću pljačku gotovine u povijesti Velike Britanije, koja se dogodila 2006. godine.

Velika pljačka

Murray je s grupom maskiranih muškaraca opljačkao skladište Seucritasa u Kentu i tom prilikom iz njega su uzeli 60 milijuna eura. Pljačka je dobila medijsku pokrivenost širom sveta, a epilog svega je da je Murray trenutno u zatvoru i služi kaznu do 2035. godine.

Polovica novaca koja je ukradena još se i dalje vodi kao nestala, neke od njegovih suučesnika nisu još niti pronašli, a Murray se planira vratiti u UFC, kada izađe iz zatvora, iako će mu tada biti 57 godina.

“Borba je moj život! Borba mi je u krvi! Ako se ne borim, trenirat ću nekoga. Na ovaj ili onaj način moram osvojiti tu UFC titulu. Moja priča nije završena, ovo nije kraj”, poručio je Lee Murray iz zatvora.