POZNATI SPORTAŠ PRIZNAO DA VOLI DEČKE! Pojavila se snimka na kojoj oralno zadovoljava muškarca: ‘Lovio sam cure, ali potisnuo sam ono što najviše volim’

Jedan od onih koji je odlučio “izaći iz ormara” je i Jeff Molina. Poznati borac otkrio je kako je biseksualac.

Naime, ovaj 25-godišnjak, koji je član UFC-a, našao se u centru pažnje nakon što se pojavila snimka na kojoj oralno zadovoljava muškarca.

Odlučio se na ovaj korak, a oglasio se na društvenim mrežama. Priznao je kako je to on na snimci i otkrio je kako je biseksualac, odnosno da voli i muškarce i žene.

“Nije način na koji sam želio ovo uraditi, ali kad mi je već oduzeto pravo da sam otkrijem sve, onda moram reći…”

Napisao je i dodaje:

“Pokušao sam sačuvati svoj privatni život. Uvijek sam izlazio s djevojkama i potiskivao osjećaje koje sam imao tijekom srednje škole dok sam bio u hrvačkoj momčadi, pa čak i kada sam ostvario san dolaskom u UFC”.

Potom je ovo napisao:

“Pomisao na moje prijatelje, suigrače i ljude koji gledaju na mene drugačije, a kamoli da me tretiraju drugačije zbog nečega što ne mogu kontrolirati je nešto što nisam mogao shvatiti”, poručio je Molina uz priznanje da je biseksualac.

Ovaj borac je u profesionalnoj karijeri odradio ukupno 13 borbi i ima omjer od 11 pobjeda i dva poraza. U UFC karijeri je na omjeru od 3-0.

Trenutno je Molina pod suspenzijom zbog navodne uloge u nelegalnom klađenju na mečeve UFC-a i lako je moguće da se više neće vraćati u najveću organizaciju svijeta.

Isto tako treba istaknuti da je on prošle godine otvoreno podržao LGBTQ+ populaciju tijekom ‘parade ponosa’.

“Mislio sam da će 2022. godine ljudi razmišljati drugačije i biti otvoreniji, a ne obična go*na. Izgleda da sam pogriješio”, rekao je tada Molina.

Jeff je prvi član UFC-a koji je otvoreno priznao da je biseksualac, a priču je objavio Sportsport.

Jeff Molina goes *off* about the negative comments he received for wearing UFC’s pride month shorts.

“I just thought in 2022 people would be a little more open-minded and not pieces of sh*t. But I guess I was wrong.”#UFCVegas56 | Full video: https://t.co/mOxnqIFGCb pic.twitter.com/aKeVUUeXyg

