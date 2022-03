POZNATI SPORTAŠ PREMINUO: Nije zaslužio ovakvu smrt, prijatelji i rodbina zatečeni nakon ovakvog šoka…

Samuel Cabrera jedan je od onih sportaša koji je dosanjao svoj san, bio je dio jednog od najvećih svjetskih natjecanja. Glasovitog Tour de Francea.

I u vrijeme dok je uživao u svojoj mirovini, dočekao ga je jezoviti scenarij i to na svom omiljenom imanju, tamo gdje je najradije provodio svoje slobodne trenutke.

“Nije to zaslužio”, samo su neke od poruka prijatelja, poznanika, na društvenim mrežama.

Naime, poznatog biciklista ubio je grom.

“Imamo malo informacija, ali ono što znamo je da ga je pogodio grom dok je bio na imanju”, otkrio je njegov brat Jose za lokalne medije.

Ex-Tour de France cyclist Samuel Cabrera dies after being stuck by lightninghttps://t.co/5QHVym5cFi pic.twitter.com/465fSWRHXt

— Sun Sport (@SunSport) March 22, 2022