Poznati sportaš ponudio ljubavnici 92.000 eura da abortira, jer čeka dijete sa svojom djevojkom

Anthony Edwards našao se na “žutim” stranicama, popularni košarkaš očekuje dijete sa svojom djevojkom, no javila se i ljubavnica koja također tvrdi da će – postati tata.

Atraktivna manekenka Paige Jordae tako tvrdi da joj je poznati NBA košarkaš ponudio 92.000 eura da prekine trudnoću, ali je ona to odbila.

Ona je, kako pišu tamošnji mediji, odbila tako nešto učiniti jer je zažalila jer je već imala abortus, te više to ne želi činiti. Isto tako prenose se njezine izjave da se osjetila “izdano” kad je saznala da košarkaš očekuje dijete sa svojom “glavnom” djevojkom, a ta je Jeanine Robel.

Anthony Edwards is in a MESS as he keeps getting caught up with his side kicks while he now has a baby otw with his main girlfriend ( chief keef baby momma)

Američki tabloidi tako tumače da mladi košarkaš želi kupiti šutnju od svoje ljubavnice, ali čini se da je propala cijela operacija, mediji bruje o tome.

Čini se da je Paige htjela dogovor na kraju, no razbjesnila ju je “ignorancija” od strane odvjetničkog tima poznatog košarkaša.

Zato je manekenka odlučila sve objaviti, uključujući tajne poruke koje je dobila od košarkaša. Objavila je sve ono što je dobila putem Instagrama i Twittera (X).

Dream Paige Releases Texts Messages on How Much Anthony Edwards ALLEGEDLY Paid Her For an Abortion After She Found Out Edward's Main GF, Who is Chief Keef's Baby Mama Was Pregnant After Edwards Told Her He Didn't Want Kids So Swallow The PILLS (Texts)









