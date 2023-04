POZNATI SPORTAŠ ODREKAO SE SVOJE RUSIJE! Tražio je da obrišu zemlju svog rođenja, srami se svojih korjena

Veliku prašinu podigao je komentar jednog od najboljih MMA boraca u muha kategoriji na društvenoj mreži, kada se Dagestanac Muhammad Mokaev požalio na pojavljivanje imena Rusije uz njegovo ime prije borbe protiv Jafela Filha.

Naime, prije izlaska u ring UFC je stavio u grafiku kako je Mokaev rođen u Dagestanu, Rusija, što je jako zasmetalo borca koji se bori pod zastavom Velike Britanije.

Mokaev je rođen u Bujnaksku, u saveznoj republici Dagestan, ali je još kao dijete otputovao u Veliku Britaniju nakon smrti majke i od 2013. godine živi u Manchesteru gdje je započeo borilačku karijeru.

Ne sviđa mi se

Tako je Mokaev na svom profilu, nakon što je vidio Rusija pored Dagestana u grafici napisao:

“Ne sviđa mi se ovo! Molim vas, napišite samo da sam iz Dagestana prije moje naredne borbe”, napisao je neporaženi borac i crvenim zaokružio Rusija te objasnio:

“Pročitao sam puno komentara o tome kako su Rusi protiv muslimana koji žele graditi džamije u Moskvi! To je bilo previše za mene. Mogu reći da u državi u kojoj sad živim nikada nitko nije otvoreno bio protiv džamija”, zaključio je Mokaev.

I don’t like this! Please just keep Dagestan for me for my next walk out! pic.twitter.com/jrP5sYqvag

— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) April 3, 2023