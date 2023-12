Poznati sportaš je liječeni alkoholičar: Zatvarao je birtije u susjedstvu, pa bježao od policije

Jedan je od najsupješnijih u svom sportu svih vremena, a godinama je vodio tešku bitku s porocima, konkretno alkoholom. Svi zaljubljenici u skijaške-skokove čuli su za Jannea Ahonena, legendarnog letećeg Finca, danas 46-godišnjaka, koji je vlasnik brojnih rekorda koji o svojim problemima nije nikad volio previše govoriti u javnosti.

Duga je povijest između velikih skijaša-skakača i alkoholizma. Jedan od najvećih, Ahonenov sunarodnjak Matty Nykänen prečesto je znao zavrriti u dno čašice, kao uostalom i Slovenca Primoža Peterke koji je upravo zbog vožnje pod utjecajem alkohola više puta ostajao bez vozačke dozvole. I ovu skupinu spada i Toni Nieminen, ukupni pobjednik Svjetskog kupa iz 1992. godine.





I rijetko su navedeni velikani otvoreno govorili o svojim problemima, ali Ahonen, koji je Novogodišnju turneju četiri skakaonice osvajao čak rekordnih pet puta, otvorio je prošle godine dušu na finskoj televizijskoj postaji Yle Sports Studio. Tamo je prvi put otvoreno, bez zadrške, priznao svoju borbu s porocima.

Otvoreno priznanje

“Ja sam liječeni alkoholičar koji se bori iz dana u dan. Godine 2013. sam potpuno samostalno donio odluku da ću prestati piti. Shvatio sam da je sve izmaklo kontroli. Iako su me drugi malo pritiskali, odlučio sam da mi je dosta, ali u isto vrijeme nisam osjećao da mi treba ikakva pomoć”, otkrio je tada Ahonen.

Priznao je kako je izdržao bez kapi alkohola punih osam godina, ali onda je opet pokleknuo: “Prošlog proljeća dogodilo mi se da se limenka otvorila. Mislio sam da se neće dogoditi ništa loše ako popijem pivo do kraja. Što je jedno pivo s prijateljima, pa čak i ako si malo pripit, to nije ništa. Mislio sam da sam zreo, mudar, da sam naučio lekciju i da se ništa loše ne može dogoditi. No, ubrzo sam bio u istom stanju kao prije osam godina. Ništa nije bilo drugačije.”

Tada je ipak, za razliku od ranije, potražio stručnu pomoć: “Tek tada sam znao da nema ništa loše u tome da budem malo skromniji, pa sam potražio pomoć. I od tada dobivam pomoć. Borim se trijezan iz dana u dan. Nadam se da je ovaj put stvarno bio zadnji.”

Pijani let u Sloveniji

Za Ahonena se još tijekom aktivne karijere (1992.-2018.) pričalo da voli popiti, ali prvi put je o svojem problemu progovorio u biografiji po imenu ‘Kraljevski orao’, kako glasi njegov nadimak. Tom se zgodom prisjetio i mamurluka iz 2005. godine s Planice, kada je nakon burne noći i pijančevanja skočio čak 240 metara i teško pao po doskoku.









“Prvo smo popili paket piva u hotelu, a onda smo obišli sve moguće barove u Kranjskoj Gori. Prije tog skoka boljelo me cijelo tijelo. Bio sam mamuran i nisam se mogao koncentrirati. Zaudarao sam na alkohol, ali nisam htio da trener zna što sam napravio. Kad sam pao i kad su liječnici dotrčali, pokušao sam pobjeći jer sam se bojao nalaza krvi. Bio sam glup”, naveo je Ahonen u svojoj knjizi.

“Kraljevski orao’ jedan je od najvećih skijaša skakača koji nikad nije osvojio pojedinačnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama. Ima ‘tek’ dva srebra iz momčadskog natjecanja 2002. godine iz Salt Lake Cityja, te 2006. godine iz Torina. Ali je zato vlasnik pet naslova svjetskog prvaka, te je vječiti rekorder po broju osvojenih bodova u Svjetskom kupu i broju ostvarenih podija (133). U Svjetskom kupu ukupno je tijekom karijere upisao 36 pobjeda.

Karijeru je inače prekidao tri puta, a nakon posljednjeg umirovljenja u lisopadu 2018. godine nije se vratio. Danas ne skriva da je alkohol ne tako rijetka pojava u skijaškim skokovima: “Skijaški skokovi su se uvijek smatrali sportom za hrabre, a prije 10-20 godina mi koji smo bili bolji doživljavali smo sebe kao rock zvijezde.”