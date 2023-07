Poznati ruski nogometni sudac ratovao za Putina, pa poginuo: ‘Tužno je što nam sve ovaj rat donosi’

Rusko-ukrajinski rat svakim danom ubire sve više nedužnih žrtava, stradavaju oni koji su napadnuti, dakako i oni koji napadaju tuđu zemlju. Jedan od njih je i poznati sudac…

Naime, Ruski nogometni savez izvijestio je da je ubijek i jedan njihov član, nogometni sudac. Danil Šemetov poginuo je u Ukrajini na ratištu, a bio je smatran jednim od perspektivnijih tamošnjih sudaca.

Dokazivao se u drugoj ligi i trebao je uskoro dobiti priliku u prvoj ligi, jer imao je tek 31 godinu. No umjesto nogometnih travnjaka, izabrao je rusku invaziju i borbu za Putina daleko od svoje kuće.

Na ratištu je tako ostavio život. Ranije su oružane snage Ukrajine eliminirale i peterostrukog ruskog prvaka svijeta u powerliftingu Maksima Barkhatova.

Russian football referee Daniil Shemetov has been killed in the war against Ukraine.https://t.co/cUo6x2kT26

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) July 8, 2023