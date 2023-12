Poznati odvjetnik i hajdukovac neugodno opalio po Mariju Strahonji

Autor: Dnevno GIŠ

Biti sudac nije lako, od vaše odluke u nejasnoj situaciji ovisi dosta toga, što će se uvijek u oštećenom taboru protumačiti kao zla namjera te će te se naći pod udarom kritika navijača i igrača nezadovoljnih odlukom.

SuperSport HNL naravno nije pošteđen takvih reagiranja navijača, a jedan koji se našao pod udarom je i sudački ekspert HTV-a i poznato ‘Oko sokolovo’, Marijo Strahonja.

Tako je Torcida tijekom utakmice protiv Gorice na Poljudu podignula transparent, ‘Nemoj Strahonja da te brige more, zašto više ne možeš na more’, a kritikama prema bivšem sucu pridružio se poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Bez poštovanja

“Prema javnom djelovanju Marija Strahonje nemam nikakvog poštovanja (čovjeka ne poznajem i ne znam ništa o njemu). Bio je loš sudac koji je smatrao poštenim suditi klubu iz grada u kojem živi i za koji navija, često licemjeran u komentarima, iritantnih i pristranih procjena odluka (nije penal na Pukštasu u Superkupu, ali na Periću u Osijeku je…itd., itd., itd. – možemo tri dana nabrajati).

Ali od svega ovoga jače je moje poštovanje njegovog prava da slobodno govori što želi i bude siguran u svakom pedlju ove zemlje, da se dobrodošlo osjeća svugdje, bez vrijeđanja i neprimjerenu komentara.

Ja sam neobjektivan u odnosu na svoj klub, on na svoj i to je u redu. Onaj koga smetaju njegovi komentari ima način – mail hrt-u i otkaz pretplate. Nije se on sam tamo doveo…”, napisao je Ljubo, a s njim su se složili i Maja Sever i Dubravko Šimenc, glede pretplate HRT-u.