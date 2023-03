POZNATI NOVINAR O GVARDIOLU: ‘ŽELI OTIĆI VEĆ OVOG LJETA’! Čeka se ponuda od 100 milijuna: ‘Jednu stvar ne želi prihvatiti’

Joško Gvardiol je nakon sjajnih nastupa za Hrvatsku u dolasku do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru bio u velikom fokusu dok je trajao zimski prijelazni rok, a nakon što je ostao u RB Leipzigu, sve je prebačeno za dolazeće ljeto uoči kojeg se atmosfera oko 21-godišnjeg Vatrenog već zagrijava.

Dodatno ju je ‘potpalio’ Christian Falk, poznati njemački novinar, koji je otkrio svoja saznanja o planovima hrvatskog reprezentativca.

Kako Falk piše, Gvardiol želi napustiti RB Leipzig već ovog ljeta ako stigne prava ponuda iz Engleske. Pritom se ne vodi računa o postavljenoj klauzuli za njegovo puštanje jer bi ona bila aktivirana tek 2024. godine, a iznosi 112 milijuna eura.

Čeka se prava ponuda, a u prvom planu pritom nije Manchester City u kojem Pep Guardiola jako cijeni sjajnog stopera Vatrenih. Falk je istaknuo Chelsea čiji interes traje, a zbog novca koji mogu izdvojiti, ta dva kluba su u prednosti pred ostalima u Engleskoj, u priči u kojoj se sa svojim zanimanjem vrte i Liverpool te Tottenham.

The important thing to note is that Joško Gvardiol wants to leave in the summer if an opportunity in the Premier League arises. It doesn’t matter that his release clause (€112m) is only valid in 2024 https://t.co/MLzbbawIQW

— Christian Falk (@cfbayern) March 11, 2023