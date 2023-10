Poznati nogometaš istukao djevojku jer je flertovala sa zaštitarem, skočila s balkona da se spasi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nevjerojatan primjer užasnog nasilja u vezi. Objavljena je snimka koja je zgrozila cijelu Veliku Britaniju, a piše Daily Mail, koji je sve i objavio…

Mladog sportaša Shaquillea McDonalda, 28-godišnjaka, neće snaći ništa dobro u njegovoj karijeri nakon što je razotkriven. Snimljen je kako brutalno guši i baca na pod svoju djevojku.





Inače, na uznemirujućoj snimci prikazan je nasilni nogometaš koji je igrao za klubove Derby County i Birmingham City kako guši svoju djevojku Amy Beckley te ju silovito baca na pod nakon noćnog izlaska.

Užas zgrozio zemlju

No tu nije kraj. Nakon toga ju je McDonald natjerao da uđe u taksi, ošamario ju je i ugrizao na putu do kuće. Kada su stigli do njezina stana, napad se nastavio. Ondje je nasilni nogometaš gušio Amy i toliko ju zastrašio da je skočila s balkona, s visine od četiri metra, kako bi mu pobjegla. Pritom joj je govorio da će ju “uspavati” dok je na njoj iskaljivao bijes. Zadobila je teže ozljede, među ostalim i prijelome.

Inače, prošloga tjedna je bivši nogometaš osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora nakon što je priznao da je djevojci nanio teže tjelesne ozljede i da ju je gušio, izvještava Birmingham Mail. Na suđenju je otkriveno da je McDonald 2017. kažnjen zbog sličnog napada na bivšu djevojku.

Njegova sad već bivša djevojka Amy ispričala je da je s nogometašem izlazila šest tjedana prije nego što ju je napao u Birminghamu u ožujku ove godine. Ispričala je da ju je McDonald prije nasilnog napada “bombardirao pažnjom i poklonima”. Tvrdi da je napad uslijedio nakon izljeva ljubomore zbog njezina navodnog “flerta” sa zaštitarom kojeg poznaje s posla.

Ljubomorni McDonald joj je oteo telefon i ključeve, vrijeđao ju da je “lažljivica i ku**a” prije nego što je naručio taksi za doma.

Samohrana majka Amy tvrdi da joj je pokušao pomoći jedan par prolaznika, ali da ju je on zgrabio i strpao u taksi.









U njezin dom stigli su u jutarnjim satima, a tada je, prema njezinim riječima, incident eskalirao. Snimke nadzornih kamera prikazuju trenutak kada ju je pribio uz ogradu, a potom silovito srušio na pod i bacio se na nju.

“Zgrabio je moj telefon, uhvatio me za vrat i odvukao u stan. Razbio mi je glavu o betonski zid. Tada sam pala na pod”, ispričala je.

Uslijedio je pravi pakao. Nasilnik ju je bacio na krevet i gušio, praveći pauzu tek kada bi ona izgubila svijest, da bi joj nakon kratkog vremena opet počeo čvrsto stezati vrat.









“Uspavat ću te, ne možeš ništa učiniti”, zaprijetio joj je.

Amy Beckley je nazvala policiju, no nije uspjela ništa izgovoriti jer se McDonald vratio u sobu i opet ju počeo gušiti.

“Četiri puta sam pokušavala doći do daha. Uspjela sam osloboditi jednu nogu i prebaciti nas na pod. Povikala sam ime svog sina, ustala, potrčala kroz dnevnu sobu i kuhinju do balkona. Vrata nisu bila zaključana pa sam skočila s balkona”, ispričala je.

Pala je na balkon ispod, a pomogao joj je susjed koji je bio vani i pušio cigaretu.

Sud u Birminghamu utvrdio je da je Amy Beckley zadobila ‘niz težih ozljeda, uključujući dva prijeloma lakta, ozljede lica i ozljede ruku i nogu‘.

Nasilni nogometaš, koji trenutačno igra za Mickleover, na sudu je izjavio da žali zbog događaja i da ima grižnju savjesti, ali da je te noći zbog alkohola bio rastrojen.