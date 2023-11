Poznati nogometaš bježao je iz Hrvatske zbog rata, a sad izgleda kao pravoslavni pop

Jedan je od onih koji su se toliko transformirali da je to – nemoguće. Posljednjih dana pojavila se fotografija na društvenim mrežama na kojoj se nalazio Danijel Ljuboja, bivši reprezentativac Srbije, a mnogi su se čudili kako sada izgleda bivši nogometaš.

Postavili su Francuzi i pitanje, tamšnja liga na društvenim mrežama, ali odgovor je bio da su navijači “previše mladi da bi ga prepoznali”. Neki su sugerirali da izgleda kao “pravoslavni pop”…

Potpuno je promijenio izgled, a mnogi se ne sjećaju da je Ljuboja svoju prve nogometne korake napravio u – Hrvatskoj. Naime, rođen je u Vinkovcima, a tamo je kao dječak počeo trenirati u Dinamu iz Vinkovaca. Njegov talent ubrzo je prepoznao Osijek, ali onda ga rat odvodi u Srbiju.

Njegova obitelj pobjegla je iz Hrvatske kada je započeo rat te je nogomet nastavio igrati u Crvenoj zvezdi. Tamo se doduše nije dugo zadržao jer je za oko zapeo Francuzima.

Ubrzo ga je kupio Sochaux, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. U dvije godine u Sochauxu pokazao je zašto su se za njega zanimali još dok je bio dječak te seli u Strasbourg u kojem se zadržao četiri godine. Potom odlazi u PSG gdje ga je, među ostalima, trenirao i bivši trener Dinama Vahid Halihodžić.

Vaha ga je odmah označio kao ‘problematičnog’ igrača te ga je precrtao u svojim planovima. Ljuboja je bio poznat kao igrač koji voli ‘zaružiti’, ali je na terenu uvijek pružao ono najbolje od sebe. U intervjuu za Mozzart Sport od prije nekoliko godina otkrio je kako je u Parizu htio ostati duže, ali mu Halihodžić nije pružao priliku da igra:

“Htio sam ostati duže u PSG-u, ali tako vas karijera vodi. Došao je novi trener koji je imao drugačije planove, iako su me navijači tamo jako voljeli, na kraju sam morao otići.”

Put je nastavio u Njemačkoj, gdje je igrao za Stuttgart, HSV i Wolfsburg, ali nije mogao bez Francuske pa se vratio u Grenoble, a kasnije u Nicu.

Sad to see that Danijel Ljuboja is no longer rocking his famous haircut. pic.twitter.com/x7U2ZhkEEZ

— Serbian Football (@SerbianFooty) May 4, 2021