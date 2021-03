POZNATI MENADŽER NAPAO LEGENDE: Razbjesnila ga priča o napadaču kojeg žele veliki

Erling Haaland trenutno je jedan od najvrućih igrača na nogometnom tržištu. Mladog igrača Borussije Dortmund već mnogi vide u Realu ili Barceloni, a njegov agent Mino Raiola ponovno je progovorio o budućim mogućnostima Norvežana što se tiče klupske karijere. Po Raiolinom mišljenju, Haaland ima sve što je potrebno da bi to postigao u bilo kojem klubu i u bilo kojoj ligi na svijetu.

Svi su pogriješili

“S Haalandom su svi pogriješili i radio je stvari puno brže nego što su svi zamišljali”, rekao je najpoznatiji nogometni agent u intervjuu za The Athletic, pa nastavio:

“Haaland je ispred vlastitog razvoja. Ispred je vlastitog rasporeda. Možda sam bio previše oprezan kad sam rekao ‘idemo u Dortmund’ umjesto ni sam ne znam gdje. Sto posto sam uvjeren, i svi su uvjereni, da se ovaj dječak može preseliti u bilo koji klub. Gdje god želi, već na ovoj razini.”

“Mogao je to učiniti prošle godine, ali možda je prošle godine još bilo momčadi koje su govorile ‘oh, bio je u Red Bullu, može li to učiniti u drugom klubu? Brži je od vlastitog predviđanja. Dakle, da, Haland je glavna priča u gradu.”

Na meti Guardiola i Ferguson

Raiola je, međutim, upozorio Manchester United, jedan od klubova povezanih s Halandom, rekavši kako sigurno neće ne spavati ako više nikada ne dovede igrača na Old Trafford.

“Kad me Ferguson kritizirao, to je bio moj najveći kompliment koji mi je itko mogao dati”, rekao je Raiola pa nastavio:

“Ferguson je navikao da ljudi ulaze i govore ‘da gospodine’. Sve što moram reći je da mi je, kad je Ferguson napustio Manchester United, vlasnik kluba, otkupivši Paula Pogbu, rekao da sam bio u pravu. Nisam htio odvesti Pogbu. Ferguson je bio taj koji nije vjerovao u Pogbu.”

“Dakle, kad Ferguson kaže” ne volim ga “, to je najveći kompliment koji sam mogao dobiti. To je kao da kažem da Sepp Blatter kaže ‘ne sviđa mi se’. Fantastično. Nije me briga što Ferguson kaže.”

Onda se Mino dotakao i drugog manchesterskog kluba i odnosa s Guardiolom:

“Što se tiče Guardiole, tu knjigu sam već odavno zatvorio. Svi znaju što mislim o njemu i on može reći ono što misli za mene osobno. Mislim da je izvrstan trener i da je tome tako.”

“Neću šutjeti ni zbog koga. Iznijet ću svoje mišljenje. Mislim da je to moje pravo”, nastavio je Raiola:

“S Fergusonom ili Guardiolom imam ovaj problem, i mislim da se on sada mijenja, jer vjeruju da bismo im se trebali pokoriti jer ‘u protivnom, sutra ne radiš s Manchester Unitedom. J… mi se ako nikad ne odradim još jednog igrača s Manchester Unitedom. Nisam u njihovim rukama. Neovisan sam”, zaključio je izlaganje Raiola.

Oštro po organizacijama koje vode nogomet

“Ne mogu prihvatiti da organizacija koja ima ljude u zatvoru želi regulirati moj život i moje poslovanje”, aludirajući na Blatterovu kaznu nastavio je u svom tonu Raiola:

“Neću to prihvatiti. Neću prihvatiti da su mi oni šefovi. Neću prihvatiti da oni žele regulirati stvari na način koji nije logičan, ne iskren i protiv mojih principa. Borit ću se za prava igrača, jer oni žele oduzeti moć igračima. To neću prihvatiti. Nikad nisam, niti ću ikada”, u svom stilu je završio Mino Raiola.

