POZNATI KOŠARKAŠ OSVOJIO 60. TENISAČICU SVIJETA: Bit će nam lakše kada se umirovimo

Autor: G.I.Š.

Danas na terenu u Lexingtonu od 17:00 igra naša tenisačica Bernarda Pera, trenutno 60 na WTA ljestvici, protiv Serene Williams, a najuzbuđeniji je njezin dečko, novi košarkaš Cibone Kristijan Krajina.

Kristijan je potpisao za Cibose prije nepunih mjesec dana, a kaže kako mu angažman ovdje savršeno odgovara pošto njegova djevojka trenira u Zagrebu tijekom godine.

“Ugovor s Cibonom mi je ‘uletio’ savršeno. Ona je tu tijekom sezone, trenira u Zagrebu. Tu ima više sparing partnera.”

Inače ovaj skladni duet je već bio zajedno na nekoliko adresa, a o odlukama oko novog kluba Kristijan kaže kako: “Što se klubova tiče, prvo sam razmislim, čujem se s njom, dogovorimo se koliko bi nam to odgovaralo oboma…”

Trenutno su odvojeni zbog Bernardinog sudjelovanja na teniskim turnirima u Americi: “Ona je recimo sad u Americi na turniru i ne može dolaziti zbog korone. Sad će biti 2 i pol mjeseca da se nećemo vidjeti. To je teško, ali opet razumijemo se i nadamo se da ćemo lagodnije provesti ostatak života kad se umirovimo i nadoknaditi sve ovo što propuštamo. Kad se vidimo onda nam je sve bajno.”

Na pitanje jeli naučio tenis uz Bernardu, Kristijan odgovara: “Pokušala je, ali teško to ide. Ja imam neke svoje vizije (haha). Ona to gleda detaljno kao profesionalac, a ja bacam bekhend kao Federer, jednoručni…” i nadodaje, “A da, užasno to izgleda (haha). Pa ona to ne može gledati. Pokuša, pa se smije.”