POZNATI KOMENTATOR ZA DNEVNO O HAJDUKU: ‘Mi smo dno dna’

Hajduk je top tema, ne po uspjehu njego po neuspjesima. Slabe igre u domaćem prvenstvu koje su tek nastavak niza koji traje godinama i godinama mnoge su prisilile na glasna razmišljanja. U dobroj namjeri, napose ako su simpatizeri Hajduka, kao sportski komentator Željko Vela, rodom iz Podgore.

Zanimljiv je njegov istup, precizan i točan:

‘Mislim da je prije 30 i nešto godina Mario Garber napisao ‘da je u nogometu presudna snaga, onda bi bik bio najbolji igrač’. Čuo sam više puta na subotnjoj kavi, dok na drugom stolu ispunjavaju listić kladionice: ‘Stavi na Norwich, oni moraju dobit inače će ispast’. Sinko moj, da je Norwich dobio svaki put kad je morao, ne bi došli u situaciju da danas ‘moraju’, opisao nam je Vela.

‘Što hoću reći? Imaš pravo, Dambrauskasova izjava o tome kako neće podcijeniti Hajduka zvuči kao da na Poljud dolazi Real ili Liverpool. To je pleska, prdejuška, pest, šamarčina… Koja mi zvoni u ušima od kada sam je čuo. Ali čovjek nije pričao u prazno. Došao sa svojim ekipom i zabio četiri gola. Veni, vidi, vici’, nastavio je Vela.

‘Nije kod ove grupe građana u svlačionici Hajduka problem motivacija nego kvaliteta. Ja se mogu motivirat’ koliko hoću da dobijem Babu Bogdanovića na ‘basket’, pa će me izbit’ 21:0. Problem je što je ta ekipa bolesno nekvalitetna i karakterno nedorasla nosit’ Hajdukov dres. A nije ni to problem jer on leži dublje: tko ih je doveo, složio, potpisao, platio…? Ovo bolesno ništa ne valja. Hajduk se mora riješiti mitomanije o velikom klubu jer on to (odavno) više nije. Slavna je samo povijest u nekim dijelovima. Sadašnjost je tužna. Samo stadion strši, čak i ovako zapušten. Ekipa? Loše i promašeno do boli, kao produkt apsolutno i maksimalno promašene klupske i sportske politike’, opisao je Vela stanje među Bijelima.

‘Iz pristojnosti ne bi trebalo pet godina spomenut’ rivalstvo s Dinamom. Dok se ne budemo u stanju obračunati s Goricom, Belupom i Lokomotivom, ne bi trebalo uzimat u usta ni Rijeku niti Osijek. Tek kad sve te nivoe prođemo, možemo reći, ej dečki iz Maksimira, mi smo opet tu!’, smatra Vela.

‘A mi odavno nismo tu. Mi smo dno dna’, zaključio je Vela u svojoj priči o današnjem Hajduku.