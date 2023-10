Poznati komentator izluđuje Vučića zbog Hrvatske, a jedna stvar ga najviše boli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Milojko Pantić legendarni je srpski sportski komentator i novinar, imao je bezbroj pamtljivih izjava, a danas iako manje poznat s obzirom na smjenu generacija, i dalje je popularan među Hrvatima, a svojim najnovijim komentarom opet dolazi u fokus javnosti.

Na svom You Tube kanalu “Sportska Galaksija-DIREKTNO I BEZ PARDONA” oštro je kritizirao velikosrpsku politiku i novog gradonačelnika Banja Luke čiji su stavovi izgleda vrlo bliski radikalnim političkim strukturama u Beogradu koje negiraju ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije.

Vučić utišava televizor

”Ma, tko to ima meni pravo prebacivati što navijam za hrvatsku reprezentaciju. Nitko na ovome svijetu. Ja prenosim utakmicu hrvatske reprezentacije a oni se sa mnom sprdaju da predsjednik Vučić zbog mene utišava televizor. Pa, to je moj uspjeh, a njegov neuspjeh”.

Pantić uvijek hoda okolo po prosvjedima protiv predsjednika Vučića, neumoran je u stvaranju “nove uljuđene Srbije”.

Znate s čime sam počeo govor u Užicu, parafrazirajući našeg dragog kolegu, pokojnog Mladena Delića. Vikao sam:

”Nema više vremena, gotovo je, sve je gotovo, Srbija je propala ako ne reagiramo”.

Nedavno je Pantić izdao i knjigu, svojevrsnu autobiografiju, s naslovom "I nebo se otvorilo". Bio je to njegov usklik nakon pobjedonosnog pola Crvene zvezda u sudačkoj nadoknadu u Beogradu u polufinalu Kupa prvaka, protiv Bayerna. Kaca se 1991. godine plasirala u finale Kupa prvaka i tada na jedanaaesterca pobijedila Marseilles.









”Knjiga evocira uspomene na brojne sportaše s kojima sam se susretao, pišem između ostalog i o brojnim hrvatskim sportskim velikanima, ali ne bježim od politike, već se njome aktivno bavim, jer želim bolji život za svoju djecu i unučad. Neću da mi se sele iz moje zemlje, što će mi djeca i unuci tisućama kilometara daleko”?

Bez dlake na jeziku

Milojko Pantić, legenda srpskog sportskog novinarstva, u ljeto 2020. godine, podigao je prašinu kad se u svojoj emisiji Sportska galaksija obrušio na upravu Zvezde i Dragana Džajića, koji su notornom ratnom zločincu kapetanu Draganu dali dres i status počasnog člana kluba.

Pantić, veliki navijač Zvezde, u dramatičnom obraćanju objavio je da se srami tog čina i da se javno odriče kluba koji je obožavao cijeli svoj život.









Svi kažu: „Svaka ti čast na hrabrosti. Ne mislim da je gledanje istini u oči neka prevelika hrabrost. Postoji termin duboka država. Srbija danas nije duboka država, ona je plitka država, ili da budem precizniji, ona kao država uopće ne postoji. Postoji samo kriminalna, a ne politička vlast koja je u svoje kandže uzela Srbiju, kriminalizirala je i gazi je kao plitak potok„.

Pantić je još uvijek opčinjen hrvatskom reprezentacijom. Za druženja u Beogradu pričao nam je:

“Ma, ja sam želio da da Hrvatska bude svjetski prvak, ali i ovo što su napravili ti Dalićevi momci svjetsko je čudo. Nisam veći Hrvat od Hrvata, ali je moje ljudsko pravo da se opredijelim za koga ću navijati. Kod nas se ta svjetska smotra pratila kao politički skup, a ne kao sport, pa više se govorilo o tome da Hrvatska mora gubiti nego da Srbija počne pobjeđivati. Što bi morala, zar ne”?

Priča o građanskoj Srbiji

Stalno priča o ”građanskoj Srbiji”, stvaranje takve domovine, veli, mu je “misija”.

“Čak moji najbolji prijatelji nisu htjeli čuti objašnjenje šta je građanska Srbija”, rekao je Pantić i naglasio kako je to “ona Srbija koja je shvatila da je u svijetu odavno teorija krvi i tla zamijenjena teorijom ljudskih prava i sloboda. Zato i jesam na ovim prosvjedima, sa mnom su građani Srbije koji se bore za ljudska prava i slobode, a ne za teritorije. Išli smo osvajati teritorije a gubili smo ih, zar to ne shvaćamo”?

I još:

”Pa, u Srbiji napadaju sportskog i ljudskog velikana što se veseli pobjedama svojih prijatelja, Modrića i ekipe. Tenisača Novaka Đokovića. Sramotno. Naša politika dovela nas je do stanja da pričamo o tome tko navija za Hrvatsku, Rusiju, Englesku ili Francusku, a da ne pričamo o tome: šta ste vi, gospodo, uradili na Svjetskom prvenstvu u ime Srbije. Mi Srbi smo nogomet skroz politizirali, tu je problem”