Poznati komentator ‘bocnuo’ Livajine obožavatelje: ‘Izgledalo mi je kao da se oprašta Modrić’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Oproštaj Marka Livaje od hrvatske reprezentacije tema je broj u našem sportu. Dogodilo se samo četiri dana prije utakmice s Turskom u Osijeku, a trenutak i nije najbolji.

Vatreni imaju velikih problema u napadu. Već ranije su otpali Perišić i Oršić, a sada nema ni Ivanušeca, Petkovića te Kramarića. Livaji je ovo trebao biti povratak i prilika da zaigra u prvih 11, ali to se neće dogoditi.

Cijeli slučaj komentirao je HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković u emisiji stadion: “Puno toga se dešavalo zadnjih mjeseci oko Livaje, ako krenemo od finala Kupa i što se dogodilo na toj utakmici. Na pripremama reprezentacije jedna stvar se nije riješila na način kakav se trebala riješiti, nema veze, to smo već prošli. ”





Smiruje paniku

Zatim je dodao: “Druga situacija u Rijeci, možda mislim da se trebalo postupiti na drugačiji način, da ga se trebalo zaštititi u cijeloj toj priči. Svatko ima pravo da donese svoju odluku, vidim da se Livaja jako muči u Hajduku u zadnjim utakmicama, da nije na nivou ni fizičkom ni psihičkom kao što je bio. Vrlo bitan je i privatni život i život u obitelji.”

Pomalo je stao i u njegovu obranu: “Nikad ne znaš kakve čovjek ima probleme da ga možeš kritizirati, da možeš komentirati te njegove odluke. On je donio odluku, sigurno mu nije bilo lako. Je li donio odluku sam ili s pomoću obitelji i prijatelja? Ovo što je napisao na svojoj stranici izgledalo mi je kao da se oprašta Modrić.

Ovo što je napisao, ako tako misli, onda se nikako nije trebao oprostiti. Zna i sam da nije reprezentacija u najboljem trenutku. ‘Nisam pravi, fali dosta igrača, što ako ne budem pravi, opet će se baciti na mene, ja ću biti možda krivac ako bude negativni rezultat…’ Sve mu je to možda prošlo po glavi. To samo on zna zašto i zbog čega je donio tu odluku.”