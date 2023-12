Poznati Hrvat žestoko udario po Đokovićevoj ljubavi: ‘Ma kao da imate političku stranku’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

U trenucima dok je završena teniska sezona sprema se super revolucija. naime, poznati novinar portala Tenjnis Channel John Wertheim najavio je mogućnost formiranja nove organizacije ‘SuperTour’ koja bi zamijenila dosadašnji ATP Tour. Iza organizacije ‘Super Tour’ stoji Saudijska Arabija koja želi nastaviti sa silnim financijskim ulaganjima i nakon nogometa i golfa proširiti se i na tenis.

Prema navodima Rijad bi kao glavni grad Saudijske Arabije dobio organizaciju jednog turnira iz serije Masters 1000, dok bi svih deset Mastersa, kao i sva četiri Grand Slam turnira, prešli pod okrilje nove organizacije. ATP bi zadržao tek turnije iz serije 500 i 250.





Imaju li ovakve bombastične najave osnove? Po tom se pitanju oglasio bivši hrvatski tenisač koji se danas bavi menadžerskim poslom Dino Marcan. “Kada je riječ o turnirima iz serije Masters 1000 svaki od njih ima svog vlasnika i tu je najveća zarada u tenisu, okreću se velike svote novca. Siguran sam da vlasnici Indian Wellsa, Miamija, Monte Carla i Šangaja neće lako dozvoliti da nešto u što su ulagali toliko ode u ruke Saudijske Arabije”, otkrio je Marcan za Kurir.

Jasan stav

Smatra se kako bi zbog zategnute situacije između ATP Toura i organizacije PTPA koju je osnovao Novak Đoković i koja se zalaže za bolju raspodjelu novca slabije rangiranim tenisačima kao i veću zaradu, nezadovoljstvo tenisača moglo odigrati određenu ulogu u cijeloj priči.

“Saudijska Arabija se pokušava pozicionirati i u svijetu tenisa, pored nogometa i golfa. Ja mislim da je ovo test da se vidi da li tu ima dima ili vatre”, kaže bivši hrvatski tenisač koji je Đokovićevu organizaciju usporedio s političkom strankom.

“Ja jesam za postojanje teniske nezavisne organizacije koja će se boriti za prava igrača, ali problematično kod PTPA je što kod njih ne vidim plan, program, koncept. To je kao da imate političku stranku, morate imati program kojim ćete privući ljude, odnosno glsače. Tako je i u tenisu, morate privući potpise, odnosno tenisače. Ja to ne vidim kod PTPA i mislim da je to glavni problem. Ne vjerujem da će ovo ATP sve mirno gledati, a ako dođe do sukoba i ako se turniri u vlasništvu Saudijaca neće bodovati za ATP listu, pa tko će onda željeti igrati na njima, zaključio je Marcan, nekadašnji specijalist za igru parova.