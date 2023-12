Poznati Hrvat završio je u logoru, a onda se vratio u Jugoslaviju i sve iznenadio

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je bio sinonim za boks na ovim prostorima. Često ga se u medijima opisivalo kao “junaka iz Like”. Boksač Ivan Prebeg postao je istinska legenda još za života. Ivan Prebeg rođen je u Josipdolu 22. rujna 1933. godine. Njegova obitelj vrlo rano je došla u Zagreb gdje je Ivan završio srednju školu. I on je tema našeg feljtona o istinskim legendama…

Obožavao je nogomet, divio se Dinamu, za modre je i navijao. Izvan dvorišta i ulice nije previše mislio na boks. Slučaj ga je doveo u ring. Prve boksačke korake Prebeg je učinio 1955. godine u zagrebačkom Metalcu gdje su mu prvi treneri bili Zlatko Nemeček i Zlatko Hrbić. U dvije godine Prebeg je pobrao dosta boksačkog znanja, ali realizacije nije bilo. Nemirko iz Trnja, kako su ga mladog zvali, učeći vještine bivšeg šampiona Zlatka Hrbića, samo je još intenzivnije razvijao svoj nemir.

Tako je Prebeg je jednog dana 1957. godine naglo nestao s popisa boksača Metalca, Pošao je Ivan putevima nekih koji su vjerovali da je vještina koju su stekli dovoljna da se krene u pravi život. Odluka je pala, teško se živjelo, a kako Prebeg nije mogao dobiti putovnicu on se s još jednim prijateljem, preplivavši Muru, našao u Austriji.

Preplivao Muru

Prebeg je jedno vrijeme bio u sabirnom logoru u Grazu, zatim je otišao njemački Nürnberg, kasnije u Augsburg, u boksački klub u Schwaben. Tu je imao šest borbi od kojih je pet pobijedio i imao jednu neodlučenu borbu.

Na poziv brata Milana, koji je radio u Parizu, odlazi u glavni grad Francuske gdje radi u svojoj struci kao elektromehaničar, ali se i prijavljuje u amaterski boksački klub Stade Municipal de Courbeviole, Nakon nekoliko uspješnih nastupa želio se okušati i u profesionalnom boksu. Svoju prvu profesionalnu borbu imao je 3. travnja 1961. godine u belgijskim Charleroiu. Pobijedio je nokautom u petoj rundi. Dakle, u profesionalne vode zaplovio je sa svojih 28 godina što je dosta kasno za početak za svakog boksača.

Ali, njegov hod po ringovima svijeta bio je dosta uspješan. Borio se u više od dvadesetak europskih gradova u poluteškoj, a nekoliko borbi i u teškoj skupni. Na tom njegovom teškom, krivudavom i trnovitom putu bilo je sjajnih pobjeda, ali i poraza. Bio je svjestan da je emigrant – stranac, unatoč tome što je imao dobrih prijatelja među boksačima, navijačima i posebno u svom menadžeru Camilu Kribsu iz Luxembourga.









Povratak kući

Morao je Prebeg tada ulagati mnogo više napora da bi uspio. Vani u tuđini je shvatio da je za daljnji uspjeh potrebno još više. Tada ga je počeo kopkati crv želje da se vrati kući i iz svog dvorišta pokuša uspeti na zvjezdane staze plemenite vještine.









Prebeg se konačno 1967. godine vratio u Zagreb. Nije više mogao bez svoje obitelji. Dosta mu je bilo toga da bude stranac. Kuća je ipak kuća. Nije imao podršku Boksačkog saveza Hrvatske. Ipak, pomogli su prijatelji, posebno Franjo Pribanić, istaknuti boksački sudac i boksački djelatnik Ivan Hrenar i još neki.

Konačno dolazi dan o kojem je sanjao punih dvanaest godina, točnije 28. lipnja 1969. godine. Toga dana u Zagrebu na stadionu Šalata Ivan Prebeg pobijedio je Velšanina Eddia Avotha u 15 rundi po bodovima i osvaja naslov profesionalnog prvaka Europe u boksu u poluteškoj kategoriji.

Prvi koji je uzeo naslov iz Jugoslavije

Bio je to ne samo najveći uspjeh Ivana Prebega već i cjelokupnog hrvatskog boksa. Prebeg je prvi boksač tadašnje Jugoslavije koji je osvojio naslov prvaka Europe. Ivan Prebeg ima boksački staž kao amater od 1955. do 1960. godine, a dalje sve do 1971. godine borio se kao profesionalni boksač. Imao je 52 profesionalna meča. Ostvario je 41 pobjedu, jedan neodlučan ishod i deset poraza.

Za vrijeme Domovinskog rata Prebeg je iskazao privrženost hrvatskoj neovisnosti. Sa starim životnim suputnikom Franjom Pribanićem stavio se na raspolaganju dr. Adalbertu Rebiću ministru i predstojniku ureda za prognanike.

Svoja poznanstva diljem Europe iskoristio je za prikupljanje humanitarne pomoći. A, onda je došla teška bolest… Ivan Prebeg preminuo je u Zagrebu 29. lipnja 1995. godine i sahranjen je na groblju Mirogoj.