Poznati Hrvat prizemljio je naciju, nekima se nije svidjelo: ‘Pa i u svinjcu se zna tko je glavni’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Njegova je rukometna biografija blistava. Sigurnosno rečeno, čak i besprijekorna. Goran Perkovac, naš rukometni izbornik imao je velemajstorsku karijeru, igračku i trenersku. Iako, dok je radio kao trener u Švicarskoj i Njemačkoj nekako je bio zaboravljen u našoj javnosti. A toliko je dao našem rukometu.

Ima tome skoro deset mjeseci. Nakon lošeg rezultata na svjetskoj smotri gdje je naša reprezentacija osvojila tek deveto mjesto naš savez odlučio je zahvaliti se izborniku Hrvoju Horvatu, te je umjesto njega postavio Gorana Perkovca.

Točnije, ovako je bilo. Na prijedlog koordinatora struke Line Červara Upravni odbor saveza je jednoglasno razriješio kompletan stručni stožer muške seniorske reprezentacije. Na prijedlog koordinatora struke Červara, koji je podržao i potpredsjednik za muški rukomet Zoran Gobac, izabran je novi izbornik muške seniorske reprezentacije. Goran Perkovac. Pritom je Perkovac dobio jednoglasnu podršku svih članova Upravnog odbora.

Hrabra izjava na startu

Reference je zaista imao. Kao aktivni rukometaš ima zlato s Olimpijskih igara iz Atlante 1996. i srebro sa svjetske smotre u Islandu 1995. Godinama je bio trener u Švicarskoj, s klubovima Pfadi Winterthur i Kadetten Schaffhausen bio je prvak Švicarske pa je 2007. izabran za trenera godine u Švicarskoj. U Njemačkoj je vodio klubove Minden i Nettelstedt-Lübbecke te je bio izbornik Švicarske i Grčke.

Kako se vratio u Hrvatsku odlučio je ponuditi svoje znanje našem rukometu. A znate li koja mu je prva rečenica bila na novoj, izborničkoj, dužnosti.

“Mi više nismo rukometna velesila”!

Pa i u svinjcu se zna tko je glavni

Bila je to hrabra izjava, ali bili smo svjesni njene istinitosti. Posljednjih nekoliko velikih rukometnih kampanji, a bilo je tu i europska i svjetskih smotri, kvalifikacije za olimpijske igre – redovito smo doživljavali razočaranja. Bolna, gotovo pa neizdrživa. Jer, godine ispred tih neuspjeha bile su obilježene skoro pa redovitim slavljima, bilo je tu naslova olimpijskih prvaka, svjetskog prvaka, dobro nismo bili samo europski prvaci, ali smo bili česti polufinalisti, tako često osvajali medalje…









Ima i danas poruku, kao i prvog dana kada je preuzeo reprezentaciju:

“Mora se znati tko je mlađi, a tko je iskusniji reprezentativac pa takav treba biti i odnos. Ja volim reći, možda je malo smiješno, ali u svinjcu se zna tko je glavni, a onda se mora znati i u reprezentaciji”!

Odlučan čovjek

Doima se zaista kao odlučan čovjek. I bio je svjestan težine situacije kada je prihvatio novi posao. Mediji su pisali kako je elokventan. I da ”sigurno neće otvarati usta bez tona pred kamerama„. Što je u trenucima frustracije pred kamerama činio bivši izbornik Hrvoje Horvat, pokazujući tako ljutnju prema novinarima.









Kopajući po njegovoj trenerskoj karijeri vidjelo se da je tip trenera koji ultimativno traži red, rad i disciplinu.

“Ja sam takav bio već kao igrač. Mislim da ne postoji igrač koji je trenirao više od mene. Kao klinac od 10, 11 godina trenirao sam tri puta dnevno, da ono kasnije ne spominjem. Uvijek sam smatrao da je rad vrlo važna komponenta. Lijepo je biti talentiran, ali bez rada nema ničega”, njegove su riječi.

Tvrdio je još da će potpuno promijeniti kriterije ulaska u reprezentaciju, kao i minutažu igrača. Sam kaže kako netko tko u klubu sjedi 55 minuta na klupi ne može toliko minuta biti na parketu u reprezentativnom dresu. Očajan je bio i zbog izbora golmana, tvrdio da se na svjetsku smotru otišlo s neiskusnim vratarima.

Prošao je kroz kvalifikacije, sada je s reprezentacijom na Euru, njegov prvi veliki ispit u cilju vraćanja ugleda hrvatskom reprezentativnom rukometu.

Oh da, znate li da je on 2010. godine već bio kandidat za izbornika. Nije prošao, pobijedio ga je deset godina mlađi Slavko Goluža. Perkovcu se mora priznati strpljenje. A da možda mi budemo strpljivi i s njime?

Jer, čeka ga pakao. Sljedeće godine u Hrvatskoj je i svjetska smotra u suorganizaciji s Danskom i Norveškom, pa ne možemo kao domaćin na svom terenu biti s nekonkurentnom reprezentacijom. Sada je europska smotra, a pitanje pitanje je kako u cijelom IHF cirkusu, kojeg smo si i sami pripravili, doći do prilike osigurati nastup na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu. Nadamo se da nam slijede barem kvalifikacije, a i to će biti težak zadatak. Bude li Hrvatska u kvalifikacijama s tri europske jake reprezentacije to bi mogao biti nemoguć posao.

Jest, Goran Perkovac djeluje oštro i beskompromisno, samouvjereno i pritom realno. Kamo sreće da njegovo postavljanje na mjesto izbornika bude prekretnica. U sportu u kojem nemamo veliku bazu, a imamo tako uspješnu povijest. Koju je stvarao i današnji izbornik Goran Perkovac.