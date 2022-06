POZNATI HRVAT MORA U RUSIJU, IAKO MU SE NIKAKO NE IDE: ‘Bio bih lud da to nisam prihvatio’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan od onih nogometaša kojem sigurno nije legla “Putinova invazija” je i Kristijan Bistrović. Bivši mladi Vatreni, doduše, odradio je polusezonu u Turskoj, no sad se vratio u svoj matični ruski klub.

Bivši igrač Slaven Belupa zapravo je nogometaš CSKA i sad ga čekaju novi “problemi”. S juniorima je na pripremama u Moskvi, ali ne krije da bi radije bio bliže Hrvatskoj.

“S obzirom na cijelu situaciju u svijetu, nekako više naginjem tome da budem negdje drugdje, bliže doma, ili negdje u Europi, ili u Turskoj. S druge strane, ako i ostanem ovdje, u klubu sam već praktički kao doma. Vidjet ćemo što će biti…”, rekao je i dodaje:





Nije mu žao

“Koliko znam preko menadžera, postoje neke zanimljive opcije, no to još nije pred finalizacijom. Imamo dogovor da me menadžer ne zove svaki put dok netko nešto pita, nego dok se dogode konkretne stvari. Postoji nekoliko zanimljivih opcija, vidjet ćemo hoću li otići negdje, ili ću ostati ovdje”, rekao je za Sportske novosti.

Nije mu žao što je izabrao takav put, jer je već četiri i pol godine od njegova odlaska u CSKA.

“To je stvarno bio pravi potez, bio bih lud da tu ponudu nisam prihvatio. Prve dvije i pol godine sam uglavnom konstantno igrao, a kasnije su počeli problemi vezani uz minutažu. No, bio sam i na te dvije posudbe u Turskoj, gdje sam opet skupio dosta iskustva. Ne žalim ni za čime”.