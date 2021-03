POZNATI FINALISTI REGIONALNE LIGE: Jug i Jadran odigrali još jednu čvrstu utakmicu, Fatović presudio

Autor: Daniel Radman

Prošlog vikenda vaterpolisti Jadrana senzacionalno su usred Gruža svladali Jug u utakmici domaćeg prvenstva, a bilo bi ipak malo previše da su hrvatskom prvaku skinuli skalp i večeras u polufinalnoj utakmici Regionalne lige.

Jug je u večerašnjem ogledu odigranom u Zagrebu slavio s 12-10, što znači da su ‘jadranaši’ i sada favoritima uspjeli zagorčati život. Ipak, u redovima Juga briljirao je Loren Fatović koji je sa šest pogodaka bio prevaga.

Jadran se nije predavao

Jadran se držao do kraja prve četvrtine koja je završila neodlučeno, 3-3, da bi u drugoj bljesnuo Fatović i s četiri gola poveo Jug do mirnijih voda. Do kraja druge četvrtine Dubrovčani su otišli na +3 (8-5), potom su u dva navrata došli i do +5 (10-5, 11-6), ali Jadran je tada pokazao da je ipak ozbiljna momčad koja se ne raspada tek tako.

S tri pogotka vratili su se u utakmicu u kojoj je tek pogotkom Hrvoja Benića za 12-9 riješeno pitanje pobjednika. Do kraja su Splićani postigli još jedan zgoditak i tako ublažili poraz, no treba svakako naglasiti da su borbeno igrali do posljednje sekunde, bez obzira na izvjesnost poraza.

Uz Fatovića sa šest, u redovima Juga dva pogotka su postigli Xavi Gracia i Benić, dok su Lončar i Merkulov pridodali po jedan. Strijelce Jadrana predvodio je Kragić s četiri pogotka, Delić je zabio tri, a po jednom su se upisali u listu strijelaca Šetka, Dužević i Bego.









Jadran sutra očekuje utakmica s Mladosti za treće mjesto (17.15), dok će Jug o tituli odlučivati u dvoboju protiv Radničkog iz Kragujevca(19:00).