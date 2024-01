Poznati četnik zgrozio je sve Hrvate, ali on i njegova ljubav doživjeli su brutalan kraj

Željko Ražnatović Arkan je bio srpski kriminalac, ratni zločinac i profiter, a u Jugoslaviji je obnašao dužnost državnog agenta i ubojice. Tijekom Domovinskog rata bio je vođa srpske paravojne postrojbe ‘Srpska dobrovoljačka garda’, a bio je i predsjednik nogometnog kluba Obilić. Njegovim ubojstvom prije 24 godine u hotelu Intercontinental u Beogradu započeo je kraj spomenutog nogometnog kluba. U ovom feljtonu podsjećamo se na tog za Hrvata omraženog, pa i sportskog dužnosnika…

Za vreme Ražnatovićeve vladavine, popularni ‘Vitezovi’ su postali jedini prvak SFR Jugoslavije pored Crvene zvezde i Partizana i još nijedna momčad nije prekinula vladavinu tog tandema od njenog raspada. Dogodilo se to 1998. godine, kada je Obilić u debiju u najvišem rangu ekspresno osvojio titulu. na kraju su imali dva boda više od Crvene zvezde, a 16 bodova više od Partizana.

Iz te sezone pamti se duel Obilić – Crvena zvezda na kojem je Arkan navodno sa klupe dobacivao prijetnje crveno-bijelima. O događajima kraj travnjaka u to doba pričao je tadašnji trener Crvene zvezde Milorad Kosanović za Informer.

Proslava za pamćenje

“Nemojte me pitati, to je bio užas. Kad se samo sjetim šta su radili i kako su radili…”, prisjetio se Kosanović. Odluka o prvaku tada je pala u posljednjem kolu u kojem su Proleter i Obićić remizirali 1:1, dok je Železnik pobijedio Crvenu zvezdu 2:1. Jedan od najboljih igrača Obilića u to je doba bio Kuzman Babeu, koji se jako dobro sjeća tih trenutaka.

“U posljednjem kolu razlika je bila jedan bod. Vodili smo u Zrenjaninu do pred kraj, Juškić je dao gol i nismo znali što se događa u Železniku. Pretpostavljali smo da Zvezda dobija u Železniku. Onda se u 88. minuti se dogodila gužva u našem kaznenom prostoru, primili smo gol i svi popadali na travi. Tada nitko nije znao rezultat u Železniku. Odigrala se još minuta, dvije, mi popadali, igrači Proletera slave sa navijačima jer su ostali u ligi, a onda i naši na tribinama slave. Netko je javio da je u Železniku Zvezda izgubila i tada je počelo slavlje”, prisjetio se Babeu za Balkaninfo.

Prisjetio se i proslave naslova u kojoj je sudjelovao Arkan: "Sjećam se da je Željko išao s nama autobusom do Beograda, uzeo je mikrofon, bio je promukao. Bilo je pjevanja, vriske, skakanja u autobusu, polijevanja vodom. Nikad ga nismo takvoga vidjeli. Bio je kao malo dijete. Poslije toga smo u hotelu Jugoslavija imali veliku proslavu i to večer mi je dao nagradu."









Propast nakon ubojstva

“Kao da ga sada vidim, uzeo je mikrofon, svirao je orkestar Nokija Miloševića i rekao: ‘Ispričavam se, samo da podijelim igračima što su zaslužili. Držao je 30-ak kuverti punih novaca. Treneru je tada dao džip, sportskom direktoru Petroviću Mercedes, a kapetanu Juškiću Rolex i svi smo bili novčano nagrađeni.”

Tog je ljeta Obilić igrao i kvalifikacije za Ligu prvaka, a veliki Franz Beckenbauer je odbio doći u Beograd zbog Arkana koji je ubijen 15. siječnja 2000. godine u 49. godini života. Njegovim ubojstvom je počeo kraj Nogometnog kluba Obilić iako je njegova udovica Svetlana Ceca Ražnatović još neko vrijeme vodila momčad. U ameterski rang potonuli su 2006. godine i otamo se nikad nisu vratili.