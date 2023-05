POZNATI BORAC PIJAN IZAZVAO ‘TOTALKU’! Zabio se u parkirane aute pa izveo još jedan bezobrazluk

Tony Ferguson, američki majstor mješovitih borilačkih vještina s puno iskustva UFC-ju, našao se u središtu situacije u kojoj je tijekom vožnje ugrozio sebe i druge, a sve je izazvao pod sumnjom da je pritom bio pod utjecajem alkohola.

Ferguson je nakon izazvane nesreće u kojoj se zabio u parkirane automobile bio priveden. Čeka ga suočavanje s optužbama od kojih ona o vožnji u alkoholiziranom stanju nije jedina.

Sve se zbivalo u Hollywoodu, gdje je posla imala policija Los Angelesa, s informacijom da je 39-godišnji borac iz UFC-ja završio u rukama organa reda zbog nesreće s više vozila. Sreća u ovoj nevolji jest da nije bilo ozlijeđenih, a Fergusonov nemar za ljudske živote pojačava informacija da u svojem automobilu nije bio sam.

UFC veteran Tony Ferguson was arrested early Sunday morning following a multi-vehicle crash in Hollywood, the LAPD told ESPN.

Ferguson was arrested on suspicion of drunken driving, per TMZ. https://t.co/Qw9xuLp9wy

— ESPN (@espn) May 7, 2023