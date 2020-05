POZNATI BORAC NE POŠTUJE ŽENE KOJE SE ‘NE ZNOJE’: ‘Ne možeš dobiti respekt’

Autor: Dnevno

Neočekivane i neugodne izjave na račun MMA borkinja došle su od jednog od najboljih UFC-ovih teškaša, Curtisa Blaydesa. Većinom medijski povučeni Amerikanac, ovog je puta odlučio kritizirati način na koji neke borkinje dolaze do publiciteta i visokih mjesta na UFC-ovim programa.

Borac je priču pokrenuo na svom Facebook profilu, ali je sve krenulo već ranije. Kao da mu se svidjela rasprava koju je potaknuo, isto je odlučio preseliti na svoje kanale.

“Ja sam otac djevojčice i nemam ništa protiv publiciteta koji sportašice dobivaju niti protiv guranja od strane medija, kao niti protiv pažnje koju dobivaju od fanova. Sve dok je to zasluženo i dok su to stekle legitimnim teškim radom. Ja problem vidim u tome što borkinje često prigovaraju kako su seksualizirane, ali s druge strane od toga profitiraju putem medija, visokih pozicija na programima događaja te im to utječe na popularnost u cjelini. Sve to donosi financijske prilike”, napisao je Curtis, a zatim dodao:

“Nemam namjeru miješati se u to kako one plaćaju svoje račune, nije mi važno ako to namjeravaju raditi putem svog tijela. Striptizete to isto rade i ne vidim problem u tome. Ali, moraju biti svjesne da tako nikad neće zaraditi poštovanje poput pravih radnika i pravih boraca. Ne možeš imati i sladoled i tortu, odaberi jedno. Ili ćeš se posvetiti radu i zaraditi novac na račun svojih sposobnosti i rezultata, ili ćeš prodavati fotografije u kupaćim kostimima, ali time ne možeš dobiti respekt koji dolazi sa znojem.