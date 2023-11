Poznata je težina ozljede Luke Modrića, evo kad se kapetan vraća na travnjak

Luka Modrić ozlijedio se u posljednjoj Realovoj utakmici na gostovanju kod Cadiza u španjolskom prvenstvu. ‘Kraljevski klub’ je u tom susretu slavio 3:0, Modrić je asistirao za drugi gol, pa travnjak napustio u 70. minuti zbog ozljede koja je zabrinula kako navijače Reala, tako i hrvatske reprezentacije.

“To je preopterećenje mišića. Samo to. Modrić je bio jako dobar. Danas je igrao na drugoj poziciji, bio je vrlo dobar u obrani”, govorio je Realov trener Carlo Ancelotti nakon nedjeljne utakmice.

Dobra vijest za sve Modrićeve navijače je što je Ancelotti uistinu bio u pravu i ozljeda hrvatskog veznjaka uistinu je lakše prirode, kako je potvrđeno nakon dodatnih pretraga.

Luka bi trebao propustiti okršaj protiv Napolija u Ligi prvaka koji je na rasporedu u srijedu, ali bi se zato mogao vratiti već u subotu protiv Granade ili protiv Betisa 9. prosinca.

