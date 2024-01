Poznata Hrvatica otvorila dušu, spasila se lošeg društva: ‘Bilo je tu svega, alkohola, droge’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Najbolja hrvatska boksačica Nikolina Ćaćić može se pohvaliti sjajnim otvaranjem godine. Naime, osvojila je treće mjesto, dakle brončanu medalju na jakom međunarodnom turniru u Debrecenu. Ćaćić je 2021. godine u Tokiju ispisala povijest i postala prva hrvatska boksačica koja je nastupila na Olimpijskim igrama, a pokušat će izboriti nastup i u Parizu. Sljedeća prilika ukazuje se koncem veljače.

U intervjuu za Večernji list Ćaćić je otkrila kako se uopće počela baviti boksom.”Kao dijete dosta sam upadala u razne probleme. Bila sam vrckava, bila sam stalno na biciklu i nikad me nije bilo doma. Nisam se uopće vidjela u sportu, nisam bila sportski tip. No kako sam naglo izrasla, počela su me boljeli leđa i liječnik mi je preporučio da se počnem baviti nekim sportom. Za bolove u leđima kriv je bio, naravno, bicikl. I tako me tata odveo k jednom svom prijatelju na boks u Sesvete. On je tamo bio kondicijski trener…”, otkriva Ćaćić.

Sasvim slučajno je Ćaćić završila u boksačkoj skupini nakon što se jednog dana kondicijski trener nije pojavio u dvorani, a uslijedio je sasvim slučajno poziv na Prvenstvu Hrvatske za kadete na kojem je osvojila zlato.

Bijeg od lošeg društva

Upitana za reakciju roditelja na odlazak na Prvenstvo Hrvatske u boksu Nikolina kaže: “Sjajno su reagirali. Tata me odveo u boksačku dvoranu, mama gleda sve moje mečeve. Više navečer nisam dolazila tužna i plakala. Boks me izvukao od lošeg društva, od lošeg kvarta. Sa 17 godina odlučila sam da ću živjeti od boksa.

Objasnila je potom i što znači loše društvo: “Bilo je tu svega, krađe, alkohola, droge. Nisam uzimala nikakve droge, ali odrastala sam u takvom društvu na klupici u kvartovskom parku. Da nije bilo boksa, možda bih i ja završila na istoj toj klupici. Moj savjet svim roditeljima. Šaljite djecu u sportske klubove i sigurno nećete požaliti.”

Otkrila je ova 23-godišnjakinja i kako ne razmišlja o profesionalnom boksu. “San mi je olimpijski ring, olimpijska medalja. U profesionalnom boksu radi se samo o novcu, a sve ostale vrijednosti nisu bitne. To je put kojim ne želim ići. Sviđa mi se da promoviram čisti, pravi sport”, objašnjava Ćaćić i otkriva kako joj je kvalifikacijski turnir za u Tokiju i dan kad je izborila plasman na olimpijskom turniru “bio najljepši u životu”.