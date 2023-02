POZNATA HRVATICA OTKIRLA ZANIMLJIVE DETALJE: ‘Davala sam dečkima besplatne lekcije’

Po mnogima najzgodnija sportašica svijeta Paige Spiranac za američke medije pričala je o svojim iskustvima s muškarcima te izazvala oduševljenje u medijima.

Golferica je rođena je u američkoj saveznoj državi Colorado. Djed joj se davnih dana doselio u SAD. U izboru Maxima prošle je godine proglašena najseksepilnijom ženom svijeta.

Bila je u braku sa Stevenom Tinocom, a otkrila je kako je prije nego je upoznala bivšeg supruga imala prilično loš ljubavni život pun razočaranja.





Zanimljivi detalji

“Dečko me predstavio prijateljima i odveo u Taco Bell, a tamo mi nije ništa kupio. Najgori spoj na kojem sam bila.” Rekla je da je dečke privela privlačila tako da je davala besplatne lekcije golfa.

“Koristila sam golf kako bih privukla dečke. Davala sam besplatne lekcije, a jedan dečko me tako iskoristio. Imao je curu, no uz moje lekcije je napredovao i nije želio odustati od golfa, pa ja tako nisam dobila spoj, a on je dobio besplatne lekcije golfa.”

Prije golfa trenirala je gimnastiku. Otac joj je bio osvajač nacionalnog prvenstva u američkom nogometu dok je majka bila profesionalna balerina. U karijeri je osvojila jedan turnir.