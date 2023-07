Poznata Hrvatica nekad ne nosi gaćice i baš voli biti gola: ‘Prozvali su me dr*ljom jer sam svoja’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Svima je ona poznata, tko prati društvene mreže, sigurno se bar jednom “zakačio o nju”. Tema je bivša sportašica hrvatskih korjena Paige Spiranac, atraktivna plavuša koja prezime vuče s ovih prostora i za koju se u hrvatskim medijima voli pretpostavljati da je Hrvatica…

Ona i dalje plijeni pozornost gdje god se pojavi, a svojim objavama na Instagram profilu mami muške uzdahe. Spiranac ima više pratitelja na društvenim mrežama od samog legendarnog Tigera Woodsa, pa stoga ne čudi takva popularnost.

Nakon što je prijevremeno otišla u mirovinu, Paige je bila odlučna usredotočiti se na društvene mreže, točnije na zaradu na njima. Izgradila je bazu vjernih obožavatelja koja raste iz dana u dan…





Zarađuje na mrežama

Uz svoj Instagram, Spiranac je potpisala ugovore s brendovima kao što su Cybersmile, Mizzen + Main, Philip Stein Watches i 18Birdies. Osim toga, ona je i ambasadorica brenda 18Birdies.

Uz to, GolfMagic je otkrio da Spiranac zarađuje 14.000 dolara po objavi. Tiger Woods zarađuje više od 11.000 dolara, dok Rory McIlroy zarađuje više od 10.000 dolara, javlja Essentially Sports. Štoviše, Spiranac je rangirana na 56. mjestu na BonusFinder.com-ovoj listi bogatih, odnosno onih koji su se obogatili putem društvenih medija.

Inače, Paige je svojedobno svojim obožavateljima otkrila intiman detalj, a upravo zbog toga još se više našla u medijskom fokusu. Naravno, kao i zbog svoje ljepote, te navike objavljivanja fotki i videa na društvenim mrežama. Paige je, naime, jako otvorena i dosta toga dijeli sa svojim fanovima…

“Znate što, obično ne nosim gaćice. Ali to je zato što nosim kratke hlače i smeta mi kad to sve imam na sebi. Uglavnom nosim prišivene kratke hlačice za suknje ili samo kratke hlače, ali ne i donje rublje kao takvo”, kazala je lijepa Paige Spiranac, a njezina izjava podigla je prašinu.

Također, nekoliko mjeseci prije toga, u proljeće 2020., u svom je podcastu “Playing-A-Round with Paige Renee” otkrila kako se osjećala kada je bivši dečko nakon prekida podijelio prijateljima njezinu golu fotografiju. Bilo joj je to loše iskustvo koje ju je puno toga naučilo.

“Rekla sam da ne mogu vjerovati da je to napravio, a on mi odgovorio: ‘Ti si dr*lja, ti si mi to poslala. Zaslužila si”, kazala je lijepa golferica. Priznala je i kako je prolazila kroz teško razdoblje. Svakim danom bilo joj je sve teže.









“Budila bih se i razmišljala u kojem ću tabloidu danas čitati o sebi, što će o meni sad pisati, tko će me napadati jer sam to sve već prošla. Bila sam pod stresom da bi taj čovjek mogao objaviti još neku moju fotografiju”, rekla je Paige Spiranac i dodala:

“Smetali su me i dvostruki standardi. Muškarci su me nazivali dr*ljom samo zato što sam svoju fotografiju poslala dečku, a u isto su vrijeme oni meni slali fotografije svojih spolovila.”

Sanjala je kako će jednog dana biti na naslovnici časopisa uglednog Sports Illustrateda, želja joj se na kraju i ispunila te je Paige osvanula na naslovnici uglednog medija . Spiranac nažalost, itekako zna kako je to kad si na meti zlih jezika.









Krajem 2020., našla se na udaru na društvenim mrežama nakon što je komentirala jednu fotografiju na Instagramu poznatog golf igrača Gregorija Normana s plaže, na kojoj nosi kratke hlače, a kroz koje se vidi alatka. Jer, očito je da Norman nije nosio donje rublje… “Greg ‘morski pas’ Norman. Prije kao morski pas čekićar”, stajalo je u njezinoj objavi na društvenim mrežama.

Američki New York Post prenio je kako je njezini obožavatelji nisu poštedjeli zbog toga, te je Paige na društvenim mrežama dočekala lavina negativnih komentara. Jedan pratitelj retweetao joj je s porukom: “Žališ se na muškarce koji komentiraju tvoje tijelo, a zatim si ti ta koja komentira tijelo nekog muškarca. To ne ide jedno s drugim, Paige”, naveo je netko od njezinih pratitelja. Paige mu je odgovorila:

“Stalno dobivam ovakve komentare. Želim da bude jasno kako se nikada nisam i nikada neću žaliti u vezi toga. Samo me nemojte nazivati dro*om ili ku*vom samo na temelju topića koje volim nositi, to zbilja ne bi trebalo biti teško za shvatiti”.

Paige Spiranac je 2017. otkrila kako je primala i prijetnje smrću, te da je čak bila ucjenjivana. U svakom slučaju, diže se prašina nakon gotovo svake njezine objave…