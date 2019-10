POVRATAK IZ MIROVINE: Conor McGregor se vratio i najavio svoju sljedeću borbu

Autor: Mario Lacković

Jedan od najpoznatijih MMA boraca na svijetu Conor McGregor vraća se u oktogon. On je prema najavama održao konferenciju za medije u Moskvi gdje je najavio svoju sljedeću borbu.

Iako su svi očekivali kako je u Moskvu došao izazvati aktualnog prvaka Khabiba Nurmagomedova, to se ipak na kraju nije dogodilo. Iako je priželjkivao borbu protiv Dagestanca, do toga ipak nije došlo, ali je otkrio lokaciju i vrijeme njegove sljedeće borbe.

.@TheNotoriousMMA is sick of waiting around for Khabib and has announced his comeback fight for next year… 👊 pic.twitter.com/japHN6DajK — SPORTbible (@sportbible) October 24, 2019





“Ovim putem najavljujem svoju povratničku borbu, 18. siječnja u Las Vegasu, u T-Mobile Areni. To je moja povratnička borba, 12 tjedana od danas. U savršenoj sam formi i datum sam dogovorio s organizacijom. Imam ime protivnika, ali iz iskustva vam ga ne mogu reći. Koliko god to želim, ako to napravim, UFC će ga zamijeniti jer su oni takva kompanija!”

Iznio je i cijeli plan i program borbi koje planira odraditi.

“Pitajte UFC tko je protivnik, jer mene zapravo nije briga. 18. siječnja Notorious Conor McGregor se vraća i počinje moje vrijeme. Nakon toga se namjeravam boriti protiv pobjednika borbe Natea Diaza i Jorgea Masvidala. Imam povijest s Nateom Diazom i mislim kako će pobijediti u ovoj borbi što bi stvorilo podlogu za našu trilogiju. Nakon te borbe tražit ću borbu u Moskvi, ona će biti protiv pobjednika borbe Tonyja Fergusona i Khabiba Nurmagomedova. To je borba koju želimo i želimo da se održi u Moskvi. Svijet zaslužuje tu borbu, a ja ću u nju doći svjež i spreman. Neću imati ozljeda, neću imati alkohola niti ikakvih vanjskih utjecaja. Doći ću potpuno fokusiran, onakav kakvog me fanovi zaslužuju vidjeti i završit ćemo to za sva vremena.”

Također se i obrušio na Nurmagomedova, praktički ga nazvavši kukavicom.

“Njega je strah borbe u Moskvi. Predstavlja li on uopće Rusiju? Nikad ga nisam vidio da to radi, nikad ga nisam vidio da podiže rusku zastavu, kao što ja podižem zastavu Irske. Ljudi žele borbu u Moskvi, njegov otac želi borbu u Moskvi, a on je ne želi. Njegov posljednji protivnik je bivši borac perolake kategorije kojeg sam ja nokautirao u 90 sekundi. Taj revanš se mora dogoditi. On bježi jer je to karakteristika ljudi iz Dagestana. Svi Rusi znaju da je to priroda ljudi iz Dagestana, svi Čečeni to znaju. Oni su kukavice koje uvijek bježe i to vidimo kod Khabiba.”

Za 12 tjedana Conor se vraća na veliku scenu, gladniji nego ikad. To će biti priredba UFC 246, i to prva u 2020. godini. I Conor i UFC zadovoljno trljaju ruke.