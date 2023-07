Povratak hrvatske legende u ring neke je žestoko iznenadila: Vijest je odjeknula senzacionalno, ali on zna što radi

Vijest je baš odjeknula. Amerikanac hrvatskog podrijetla Stipe Miočić borit će se za naslov prvaka u teškoj kategoriji, što znači da ga čeka obračun s Jonom Jonesom, jednim od najvećih boraca u povijesti ovog sporta. Teško je UFC mogao pronaći bolje nadmetanje od borbe najvećeg teškaša u povijesti (Miočić) i velikana MMA borca. Dana White objavio je ovu vijest, a borilački svijet je ustreptao.

Mora se znati da će Stipe Miočić u osmom mjesecu proslaviti 41. rođendan, a izvan kaveza je još od kraja trećeg mjeseca 2021. godine. Tada ga je Francis Ngannou nokautirao u drugoj rundi borbe i svrgnuo ga je s trona UFC-ove teške kategorije. Makar je najavio svoj povratak, no malo tko je u to vjerovao. Sad će morati…

Stipe Miočić je 2016. godine proglašen UFC-ovim prvakom u teškoj kategoriji. Prije karijere UFC borca natjecao se u hrvanju, tajlandskom boksu, bejzbolu i boksu. On je pohađao Eastlake North High School, a svoje je školovanje nastavio na Cleveland State University i Trevecca Nazarene University. Tijekom svog školovanja bavio se različitim sportovima, a neki od njih su boks, bejzbol, hrvanje te tajlandski boks. Bio je vrlo uspješan u američkoj sveučilišnoj konkurenciji.





Ponosan na Hrvatsku

Miočićevi roditelji podrijetlom su Hrvati koji su se tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća preselili u Ameriku gdje su se i upoznali. Otac mu je iz Rtine kraj Zadra, a majka iz Cetingrada. U rujnu 1985. godine njegovi su se roditelji razveli i otac se vratio u Hrvatsku. Stipe je rođak preminulom najpoznatijem hrvatskom kvizašu Mirku Miočiću.

U Hrvatsku je došao prvi puta s ocem i bratom kada je odradio trening s Mirkom Filipovićem, kojemu je uvijek bio velika podrška. Stipe Miočić je često naglašavao kako ga hvata nostalgija za Hrvatskom koju iznimno voli i u kojoj voli boraviti. Naime, njegov djed bio je boksač, a sam Stipe nebrojeno je puta istaknuo kako je ponosan na svoje korijene i nacionalnost.

Inače, kad nije u ringu ili na treningu član je liječničkog tima unutar vatrogasne postrojbe u Oakwoodu i Valley Viewu, Ohiou. Nekoliko se puta našao u situaciji kada su unesrećenoj osobi spašavali život i Miočić je priznao kako će zauvijek pamtiti kada je jedna žena gotovo umrla, ali je oživjela zahvaljujući brzoj i profesionalnoj medicinskoj intervenciji.

Svoju prvu profesionalnu borbu Miočić je ostvario protiv Coreya Miullisa na turniru NAAFS: Caged Fury 9 koji se održao 20. veljače 2010. godine. Borba je okončana Miočićevom pobjedom tehničkim nokautom, udarcima i šakama. Iste je godine u travnju ostvario još jednu pobjedu na turniru Moosin: God of Martial Arts protiv Paula Barrya.

U kolovozu se borio s Jeremyjem Holmom na NAAFS: Rock N Rumble 4 kojega je pobijedio nokautom. Uspješnu 2010. godinu zaključio je u prosincu borbom u kojoj mu je protivnik bio Gregory Maynard na turniru NAAFS: Night of Champions 2010. Borba je završila Miočićevom pobjedom, njegovim slavnim tehničkim nokautom.

U lipnju 2011. godine Miočić je potpisao ugovor s najboljom svjetskom MMA promocijom UFC (Ultimate Fighting Championship). Već u kolovozu jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je protiv Joea Beltrana na UFC 136 on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger. U veljači 2012. godine borio se s Philipom De Friesom na turniru UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger. Nokautom je završio borbu i osvojio pobjedu, ali je dobio i bonus za Nokaut večeri.









Dva mjeseca kasnije borio se sa Shaneom del Rosariom na UFC 146. Borba je okončana Miočićevom pobjedom tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Karijera mu je išla uzlaznom putanjom, postao je svjetska atrakcija.

U 2016. godini u petoj rundi, spektakularno, Miočić je odnio pobjedu tehničkim nokautom protiv Andreja Arlovskog. Zbog ovog je uspjeha dobio priliku da izazove Brazilca Fabricija Werduma, UFC prvaka u teškoj kategoriji. Borba se održala 14. svibnja 2016. godine na UFC 198 i završila je Miočićevom pobjedom kada je nokautirao Werduma u prvoj rundi. Zahvaljujući ovoj pobjedi, Miočić je postao novi prvak u teškoj kategoriji, ali ostvario je i veliki uspjeh za Hrvatsku. Naime, postao je drugi borac hrvatskog podrijetla koji je osvojio naslov prvaka u UFC-u.









Uspješno je branio naslov protiv Overeem, Juniora dos Santosa, a svaku je pobjedu slavio zaogrnut hrvatskom zastavom.

U kolovozu 2019. godine u svojoj 22. profesionalnoj borbi ostvario je 19. pobjedu nokautom u četvrtoj rundi protiv Daniela Cormiera. Pobjedom u ovoj borbi je vratio teškaški pojas UFC-a koji je godinu dana ranije izgubio također u borbi protiv Cormiera. Zamislite, Miočić i Cormier su jedan drugome zadali ukupno 304 udarca te tako postavili novi UFC-ov rekord za tešku kategoriju. Stipe je ovom pobjedom napravio korak prema tome da postane najveći borac svih vremena te izazvao divljenje mnogih.

I sada se nakon poraza od Ngannua prije više od dvije godine vraća borbama. Impresivno.