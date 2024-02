Povijesni presedan: Pala je nezapamćena odluka, zakonom im zabranili natjecanje protiv Rusa

Otkako je započeo rat u Ukrajini na sportskim poljima vlada solidarnost prema državi koja je napadnuta od strane Rusije. Međutim, dosad nije bilo ovakvog poteza kakav je danas povukla Latvija.

Naime, Latvija je od početka rata bila velika podrška Ukrajini, a danas je Latvijski parlament izglasao zakon kojim se reprezentacijama u svim sportovima zabranjuje igranje utakmica protiv Rusije i Bjelorusije iz solidarnosti i podrške Ukrajini. AFP javlja kako je ovakva mjera izglasana odlukom 74 glasa za, a 11 protiv.

Dakle, prema donesenom amandmanu o sportu u ekipnim je sportovima latvijskim reprezentacijama zabranjeno natjecati se protiv Rusije ili njezine saveznice, bez obzira natjecalle se one pod vlastitom ili neutralnom zastavom.

🇱🇻🤝🇺🇦Latvia’s national sports teams will from now on be prohibited from playing against the national teams of Russia and Belarus, according to the amendments to the Sports Law adopted in a final reading by the Saeima on Thursday, February 1. pic.twitter.com/GuvQPmDOmu

— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 1, 2024