POVIJESNA ŠANSA ZA ČEHE I UKRAJINCE: Danska igra za Eriksena, Englezi žele taj Euro

Jučer smo dobili prve polufinaliste ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Španjolska je teže od očekivanog svladala Švicarsku, tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Druga se, pak, utakmica riješila u prvih 90 minuta. Italija je rezultatom 2:1 pobijedila Belgiju te opravdala svoj status favorita za osvajanje ovog prvenstva.

Svoju šansu među četiri najbolje ekipe danas u međusobnom ogledu traže Danska i Češka u 18 sati te Engleska i Ukrajina u 21 sat.

Obje utakmice možete pratit UŽIVO na Dnevno.hr od 18 i 21 sat.

Treći je ovo susret Danaca i Ukrajinaca na Europskim prvenstvima. Prijašnja dva ogleda pripala su Češkoj, 2000. godine pobijedili su 2-0, a četiri godine kasnije susreli su se baš u četvrtfinalu kao i danas, Česi su slavili 3-0. Zadnjih pet od šest utakmica ove dvije ekipe završile su neodlučenim rezultatima, a Danska je upisala jednu pobjedu i to 2013. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Čehe u napadu predvodi Patrick Schick koji ima četiri gola u četiri nastupa dok s druge strane ‘vrebaju’ Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen i Martin Braithwaite. Morat će Danci pronaći način za probijanje češkog bedema jer Češka nije primila gol u tri utakmice ovog prvenstva.

Kapetan češke reprezentacije, Vladimir Darida, vraća se u sastav nakon ozlijede, a Jan Boril odslužio je suspenziju pa je na raspolaganju svom izborniku. Danska bi mogla biti u problemima jer Simon Kjaer i Michael Delaney nisu trenirali zajedno s momčadi u srijedu, ali trebali bi biti spremni za danas.

Utakmica se igra u 18 sati, na Baku Olympic stadionu, u Azerbajdžanu.

Engleska je izgubila samo jednu od sedam utakmica s Ukrajinom, a zadnja dva ogleda završila su neodlučenim rezultatom. Također, susretali su se već na Europskom prvenstvu na kojem je Ukrajina bila i domaćin. Ipak, Englezi su bili prejaki i slavili pogotkom Waynea Rooneya.

Na momčad Engleza ne treba previše trošiti riječi, imaju nekoliko odličnih igrača na svim pozicijama, a to Southgatea često dovodi u dilemu. Najbolji dokaz tome je čak pet desnih bekova na popisu putnika za Euro. Raheem Sterling opravdao je izbornikovo povjerenje i poentirao tri puta, a jedan gol dodao je kapetan, Harry Kane, koji i nije baš na svom nivou na ovom natjecanju. Ukrajina će svoje prilike tražiti preko svog kapetana, Andriya Yarmolenka koji ima dva pogotka i dvije asistencije. Na lijevom beku je zvijezda Manchester Cityja, Oleksandr Zinchenko dok u vezi pripomaže Malinovsky.

Bukayo Saka jedini je upitan igrač za ovu utakmicu iz redova Engleske. Kod Ukrajinaca je to Andriy Yarmolenko, ali veće su šanse da zaigra nego da ne.

Utakmica počinje u 21 sat, a lokacija je Olimpijski stadion u Rimu.

